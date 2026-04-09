Los enfadados aficionados del Liverpool abuchearon a Arne Slot por una decisión polémica durante el partido contra el Chelsea

El ambiente en Anfield se tensó poco después de la hora de juego cuando Slot sustituyó a Ngumoha por Alexander Isak en el duelo Liverpool-Chelsea. Con el 1-1 en el marcador, la decisión provocó abucheos de la afición local. Ngumoha era la amenaza ofensiva más clara de los Reds y su cambio sorprendió a muchos.

Ryan Gravenberch había adelantado a los Reds poco antes, y Enzo Fernández igualó para el Chelsea. Cuando se confirmó la salida de Ngumoha, las gradas estallaron: los aficionados mostraron su desacuerdo por retirar al joven en un partido aún igualado.







