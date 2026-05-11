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«¡Los eliminamos dos veces!» - Diego Simeone elogia al Barcelona como «el mejor del mundo» mientras el entrenador del Atlético de Madrid recuerda la victoria sobre el equipo de Hansi Flick
Simeone elogia la calidad del Barcelona
El argentino elogió al nuevo campeón de Liga, reconociendo el alto nivel que Hansi Flick ha logrado con el Barcelona esta temporada. Los blaugranas aseguraron el título al vencer 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, una victoria que les dio una ventaja de 14 puntos sobre el equipo de Álvaro Arbeloa a falta de solo tres jornadas.
Aun así, el Atlético de Simeone les ha ganado en momentos clave: los eliminó en semifinales de la Copa del Rey (4-3 en el global) y en cuartos de la Champions (3-2).
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Orgullo por las hazañas del Atlético al derrotar a equipos más fuertes
A pesar de sus elogios a los rivales nacionales, Simeone destacó la fortaleza del Atlético. Ver el último Clásico, dijo, le llenó de orgullo al recordar cómo sus jugadores habían eliminado a ese rival de alto nivel en las competiciones coperas.
«El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Ganaron la liga jugando muy bien, igual que la temporada pasada», afirmó. «Y lo único en lo que podía pensar mientras veía el partido era: “¡Hemos eliminado a este equipo dos veces, Dios mío!”».
Últimas noticias sobre lesiones y rotaciones en la plantilla
De cara al partido en El Sadar, Simeone informó sobre la plantilla, sobre todo de José María Giménez. El uruguayo sufrió un golpe contra el Celta, pero el diagnóstico es mejor de lo esperado, lo que alivia a club y selección de cara a los compromisos internacionales de este verano.
Simeone confirmó: «Por suerte solo es un esguince de tobillo, y esperamos que llegue con fuerza al Mundial para competir con Uruguay como se merece». También adelantó que el banquillo ante Osasuna tendrá un aire más joven: «Intentaremos, como siempre, formar el mejor equipo posible y seguramente los jugadores de la cantera también participarán y podrán aprovechar la bonita ocasión de jugar con el primer equipo».
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El Atlético de Madrid acabará cuarto en la Liga.
Aunque sorprendió al Barcelona en otras competiciones, el conjunto catalán ganó los dos duelos ligueros esta temporada. Tras eliminar al Barça de la Copa del Rey, el equipo de Simeone perdió la final contra la Real Sociedad y, en Champions, venció al rival nacional pero cayó en semis ante el Arsenal. El Atlético, cuarto en La Liga, está a seis puntos del Villarreal a falta de tres jornadas. Primero visita Osasuna, luego recibe al Girona y cierra la temporada en el campo del Villarreal.
«Todo es real; hay una pequeña posibilidad de que, en estos tres últimos partidos, podamos ir a Villarreal con opciones de asegurarnos el tercer puesto», afirmó Simeone, antes de desmentir las sugerencias de que a sus jugadores les falte motivación al no tener mucho en juego. «Es como cuando juegas con tus amigos, quieres ganar; ese es el estímulo que te da este deporte. Aunque juegues a nivel amateur, juegas para ganar y divertirte».