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Los copropietarios del Wrexham, Rob Mac y Ryan Reynolds, invitan a Frank Lampard y a la plantilla del Coventry a Las Vegas tras ganar la Championship
Una oferta atrevida para los campeones
En una jugada que mezcla el encanto de Hollywood con los juegos mentales del fútbol de alto nivel, Mac contactó al Coventry tras su título en la Championship. Tras vencer 5-1 al Portsmouth el martes y asegurar el título, Mac ofreció una «recompensa» que podría impulsar las aspiraciones de ascenso del Wrexham. A través de las redes sociales, Mac etiquetó a su socio Reynolds y propuso un viaje con todos los gastos pagados a Nevada.
«¡Enhorabuena a @Coventry_City!», escribió Mac en X. «Mi amigo @VancityReynolds y yo os invitamos a un viaje de primera clase a @Vegas. Salid por la mañana y volved para el partido del domingo; si os retrasáis un poco, no pasa nada».
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Lampard mantiene los pies en la tierra en medio de la celebración
Aunque la plantilla tiene vía libre para celebrar su increíble logro, el entrenador Lampard mantiene la cabeza fría. El exentrenador del Chelsea ha dirigido una temporada extraordinaria que ha devuelto a los Sky Blues a la Premier League tras 25 años de ausencia. A pesar de la invitación de la directiva del Wrexham, Lampard no piensa unirse a sus jugadores en ninguna fiesta prolongada.
En el programa Sports Bar de talkSPORT, Lampard explicó: «Me voy a casa. Ya tengo una edad y prefiero mantener un perfil bajo. Antes habría salido de fiesta tres días, pero ahora los chicos pueden salir esta noche; les he dado un par de días libres y se lo merecen, porque llevan todo el trabajo en las piernas tras la temporada y estos son momentos para disfrutar».
El Wrexham sigue en busca de hacer historia
El Wrexham visita el domingo el Coventry Building Society Arena con mucho en juego. El equipo de Phil Parkinson, sexto con 70 puntos, lucha por mantener la última plaza de play-off, apenas por diferencia de goles sobre el Hull City. Necesitan ganar a los campeones, y la oferta de Mac’s Vegas busca que el rival llegue con resaca de título. Lampard, sin embargo, exige profesionalidad: «Tienen que estar preparados para el Wrexham porque necesitamos dar una buena imagen en el último partido en casa y esperamos conseguir la copa tras el partido».
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¿Y ahora qué?
Se espera que los Sky Blues sean proclamados campeones y reciban el trofeo tras el partido del domingo. Para el Wrexham, este es el primero de dos duros compromisos que cerrarán la temporada. Después del viaje a las Midlands, recibirán al Middlesbrough, quinto clasificado, el 2 de mayo, en un encuentro que podría definir su futuro en los play-offs.