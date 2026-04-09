«¡Los clubes le temen!» ¿Contratará Said El Mala a un agente temido para el mercado de fichajes?

En su primera temporada con el Effzeh, El Mala se convirtió en pieza clave del ataque: lleva diez goles y cuatro asistencias en 28 partidos. Su brillante debut con el equipo de Colonia habría despertado el interés de varios clubes.

Según rumores, su familia ya acordó términos preliminares con el Brighton & Hove para ambos hijos; Malek, que milita en el filial del Colonia, también entraría en la operación. El club inglés es su primera opción, sobre todo porque allí lo espera el entrenador Fabian Hürzeler, quien lo desea fervientemente.

El Brighton habría ofrecido 35 millones de euros, aunque Kessler niega que exista un mínimo de 50 millones. «No está definido», aclaró el director deportivo. No hay fecha fija ni plazo, y Kessler insiste en que se abordará la posible salida de El Mala «a su debido tiempo».

Sin embargo, el jugador de 19 años podría moverse antes para forzar su fichaje por el conjunto inglés.