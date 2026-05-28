Con menos de cuatro millones de habitantes, Croacia sobresale en el deporte mundial. Desde su debut en la Copa del Mundo de 1998, solo ha faltado a dos grandes torneos.

En 1998 acabó tercera gracias a Davor Šuker, resultado que repitió en 2022. En 2018, cuatro años antes de la medalla de bronce en Catar, disputó su primera final.

Kylian Mbappé y Francia fueron superiores en la final, pero Luka Modrić, entonces estrella del Real Madrid, brilló lo suficiente para ganar el Balón de Oro ese año.

Ahora, con 40 años y en el AC Milan, busca más logros en 2026. Es uno de los cuatro convocados que superan los 100 partidos con la absoluta.

Perisic, centurión desde 2011, sigue sumando títulos con el PSV y ha compartido cancha con varios de ellos en ligas y competiciones europeas.