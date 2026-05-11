¡Los campeones siempre encuentran la manera! Los momentos clave de la temporada del Arsenal muestran que los Gunners están listos para acabar con su sequía de títulos en la Premier League

Los últimos minutos del partido del domingo fueron clave para el Arsenal: podrían recordarse como su «Aguerooo», su volea de Van Persie o su gol de Kompany. Resulta irónico que dos acciones poco elegantes —un desvío y una decisión arbitral tras un córner— puedan darles el título.

Los de Mikel Arteta han sido objeto de burlas toda la temporada por su estilo pragmático, basado en balón parado y en ganar “como sea”. Así que fue coherente que un disparo desviado y una decisión arbitral tras un córner les diera tres puntos vitales ante el West Ham.

Leandro Trossard, que llevaba 26 partidos sin marcar, aprovechó un pase de Martin Odegaard desviado por Tomas Soucek a siete minutos del final para devolver la ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Pero ese gol no fue el final del drama.

En el quinto minuto de descuento, Wilson recogió el balón tras un córner y lo envió al fondo de la red pese a los esfuerzos de Declan Rice, situado detrás de la línea de gol. Sin embargo, el VAR ordenó revisar la jugada y el árbitro Chris Kavanagh anuló el tanto tras una larga revisión en el monitor. Se determinó que el delantero Pablo había cometido falta sobre el portero David Raya al sujetarle el brazo mientras atrapaba el centro.

Cuando recordemos la lucha por el título 2025-26, este momento podría definirlo.