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Los aficionados se rieron a carcajadas con la divertida pose de Rayan Cherki en la foto del equipo de Francia previa al Mundial
Momento viral para la estrella del Manchester City
La selección se reunió en Clairefontaine para la despedida previa al torneo, un momento de orgullo nacional. Pero los usuarios de redes sociales se fijaron en el mediocampista de 22 años, que apareció en la primera fila de la foto oficial haciendo una sentadilla muy incómoda.
La foto, compartida en varias plataformas oficiales, lo muestra tenso en la esquina inferior derecha. Mientras sus compañeros posaban con naturalidad, su rígida postura desató una oleada de bromas en Internet. No es la primera vez que acapara titulares por sus travesuras fuera del campo: hace poco se hizo viral por hacerse un descarado selfi con el príncipe Guillermo durante la entrega de la FA Cup al Manchester City.
Los aficionados reaccionan ante la «incómoda» foto del equipo
Internet no tardó en hacerse eco de la situación, y la foto acumuló miles de compartidos y «me gusta» a los pocos minutos. Un seguidor en X preguntó: «¿Está bien Cherki?», mientras otro, perplejo, comentó: «¿Qué hace Cherki? ¿Qué pose es esa? Jajaja».
Algunos bromeaban: «Dejad que Cherki vaya al baño», o se preguntaban: «¿Tendrá algún momento normal?». Otros sugirieron que se agachaba para no tapar a los de atrás, pero nada detuvo la avalancha de memes.
Mbappé y Macron comparten escenario
Cherki no fue el único foco de conversación en la foto llena de estrellas del fútbol francés. La superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, también destacó por su posición, justo delante del presidente Macron, lo que hizo que algunos aficionados bromeasen con que el capitán creía tener más peso que el jefe de Estado.
- AFP
Deschamps se enfrenta a problemas de lesiones
Aunque la foto del plantel mostró algo de desenfado, el ambiente en la concentración francesa se mantiene serio. Didier Deschamps afronta varios retos, empezando por los problemas físicos. El defensa del Arsenal, William Saliba, podría operarse la espalda tras el torneo, pero el cuerpo médico le ha autorizado para el compromiso en Norteamérica.
Además, debe gestionar un vestuario repleto de egos y talento: Mbappé, el Balón de Oro Dembélé, Marcus Thuram, el letal Jean-Philippe Mateta y jóvenes como Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué luchan por un puesto.
Con tanta competencia por un lugar en el once, su ataque promete ser el más temido del torneo. Para el debut contra Senegal en el Grupo I, Deschamps debe equilibrar el plantel y ayudar a Cherki y sus compañeros a brillar en la cancha tanto como lo hacen fuera de ella.