Los aficionados se disponen a organizar una protesta contra el Chelsea, mientras los directivos del club exigen respuestas a la Premier League sobre las sanciones por los pagos secretos

Mientras en las salas de juntas reina la tensión, se espera que la reacción más visible se produzca en el estadio Hill Dickinson. El lunes se supo que la Premier League no le restaría puntos al Chelsea a pesar de la gran cantidad de infracciones graves relacionadas con los fichajes de algunos de los jugadores más importantes del club. En lugar de una deducción de puntos, al Chelsea se le impuso una prohibición de fichajes de un año, suspendida durante dos, y una multa que muchos consideran insignificante.

En consecuencia, los aficionados del Everton, al que le fueron descontados 10 puntos (posteriormente reducidos a seis) y que se vio sumido en problemas de descenso en 2024 por incumplimientos en el gasto, están planeando una gran protesta durante el partido del sábado, que casualmente es contra el Chelsea. El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire señaló la disparidad y afirmó: «Si fuera aficionado del Everton o del Forest, no estaría contento con este resultado».