«Los aficionados del Barcelona quieren hablar del presente, no de Lionel Messi»: Joan Laporta acusa a su rival en la presidencia, Víctor Font, de «explotar» el nombre de la leyenda del club en un acalorado debate
La bomba de Xavi trastoca la campaña electoral
El último debate cara a cara en TV3 estuvo dominado por las repercusiones de la reciente entrevista de Xavi, en la que afirmó que el acuerdo para el regreso de Messi estaba casi cerrado tras el Mundial de 2022. Xavi afirmó que Laporta vetó el fichaje para evitar una «guerra de poder», una revelación que ha conmocionado a la comunidad barcelonista a pocos días de las elecciones. La polémica ha obligado a Laporta a adoptar una postura defensiva, ya que intenta cambiar el discurso hacia la actual recuperación del club bajo la dirección de Hansi Flick. Mientras tanto, Font ha aprovechado la situación para plantear las elecciones como una elección entre la supuesta falta de transparencia de Laporta y la perspectiva de una nueva era de reconciliación institucional.
«Su nombre no merece ser explotado».
Laporta está desesperado por mantener la atención en la plantilla actual, destacando los impresionantes avances logrados por Flick y los talentos emergentes de La Masía. Cree que mirar hacia atrás obstaculiza el proyecto deportivo actual. «Los aficionados del Barcelona quieren hablar del presente, con Lamine Yamal, [Pau] Cubarsi y Flick... no de Messi», declaró Laporta. Reconoció el estatus monumental del argentino y añadió: «Todo mi respeto por Messi, se merece una estatua junto a [Johan] Cruyff cuando el Camp Nou esté terminado y a pleno rendimiento. Pero su nombre no merece ser explotado».
Font insta a Messi a revelar la «verdad»
Font ha instado públicamente a Messi a aclarar las circunstancias que rodean el fallido regreso a casa en 2023 para que los socios «no voten engañados». El proyecto del aspirante que involucra a Messi incluye una presidencia honorífica y una asociación comercial al estilo de Michael Jordan para salvar las finanzas del club. «Decir que Messi es el pasado es menospreciar al mejor jugador de la historia», afirmó Font. «Leo Messi es presente y futuro. Le ofreceremos ser nuestro presidente de honor. Hansi Flick y el equipo deportivo decidirán cómo terminará su carrera». Font prometió con audacia una rápida resolución: «Dentro de tres días, cuando ganemos las elecciones, la reconciliación con Leo Messi será una realidad. Comenzaremos un nuevo proyecto junto a Messi. Estamos perdiendo mucho dinero al no vender la imagen de Messi como lo hacen con Jordan».
Un domingo decisivo para los blaugranas
Con las elecciones previstas para este domingo, los socios del club decidirán si confían en la visión de Laporta sobre el futuro tras la marcha de Messi o en la promesa de Font de una gran reconciliación. El resultado tendrá repercusiones inmediatas en la estrategia de fichajes del club para el verano y en su lucha actual contra una deuda de 2500 millones de euros. En el terreno de juego, el equipo de Flick debe hacer caso omiso del ruido de la sala de juntas mientras se prepara para un crucial enfrentamiento de La Liga contra el Sevilla. Independientemente del resultado, la sombra del mejor jugador de la historia del club sigue cerniéndose sobre el Spotify Camp Nou, lo que garantiza que «la cuestión Messi» siga siendo el arma más potente de la política catalana.
