Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un centrocampista ofensivo maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la prolongada etapa de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso al catalán le gustaba tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta es una salida que se veía venir desde hace tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulación, parte de la cual Bernardo llegó incluso a comentar personalmente, su llegada al Camp Nou parecía segura. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva, sin duda, ya quedaron atrás, pero durante la pelea por el título de la pasada temporada en la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes (su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente). Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez, no hubo manera de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un desafío que sin duda afrontará con gusto y que disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle