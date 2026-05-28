Los 20 fichajes de la Premier League que más decepcionaron en la temporada 2025/26

La Premier League 2025/26 acabó con sorpresas. El Arsenal superó al Manchester City por el título, y los puestos europeos y el descenso se definieron en la última jornada.

Como cada año, los nuevos fichajes fueron clave, pero hallar joyas ocultas se vuelve más difícil: el talento se detecta antes en todo el mundo. Además, invertir fuerte en grandes nombres implica enorme presión; si un fichaje caro no rinde, se convierte al instante en el centro de todas las miradas.

Precisamente eso ocurrió esta temporada con varios fichajes importantes. Algunos de los más caros y comentados decepcionaron bastante. Por ello, la redacción de Voetbalzone ha elaborado una lista con los veinte fichajes más decepcionantes de la Premier League, valorando rendimiento, expectativas y relación calidad-precio.