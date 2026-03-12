Goal.com
Chris Burton

Traducido por

Los 10 perfectos: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde y los 20 jugadores que han obtenido la excepcional puntuación de 10/10 de L'Equipe

En una plantilla del Real Madrid repleta de galácticos, Fede Valverde rara vez destaca por lo que aporta al equipo blanco, a pesar de su evidente importancia para el conjunto. Sin embargo, el miércoles acaparó toda la atención tras su impresionante hat-trick en la primera parte, que acabó con el Manchester City en la Liga de Campeones. Su actuación también le valió uno de los elogios más exclusivos: una puntuación de 10/10 por parte de L'Equipe.

El medio de comunicación francés es famoso por su enfoque sensato a la hora de puntuar el rendimiento. Es raro que alguien les impresione lo suficiente como para que le otorguen una puntuación perfecta, y se convierte en un tema candente si alguna vez lo hacen.

A veces, se les cae la máscara y no les queda más remedio que reconocer las hazañas de aquellos que realizan actuaciones impecables. GOAL te presenta a los 20 jugadores que han recibido ese máximo galardón:

  • Franck Sauzee y Bruno Martini (Francia sub-21 3-0 Grecia sub-21, 1988)

    Los primeros jugadores en conseguir un 10 perfecto fueron las estrellas francesas Sauzee y Martini. Tras un empate sin goles en el partido de ida de la final del Campeonato de Europa Sub-21 contra Grecia, Les Bleus recibieron a sus rivales en Besançon y se aseguraron una famosa victoria.

    Sauzee fue fundamental, con dos goles, mientras que Martini realizó una serie de grandes paradas para mantener a su equipo por delante.

    Ambos tendrían carreras legendarias: el primero acumuló más de 500 partidos de liga y marcó 102 goles desde la defensa y el centro del campo. Martini se convertiría en una leyenda del Auxerre y pasaría al fútbol senior a nivel internacional antes de convertirse en entrenador de porteros de la selección francesa.

  • Oleg Salenko (Rusia 6-1 Camerún, 1994)

    Ni siquiera los tacaños de L'Equipe pudieron privar a Salenko de su máximo honor tras su actuación cinco estrellas en Estados Unidos 94.

    Salenko sigue siendo el único jugador que ha marcado cinco goles en un partido de la Copa del Mundo, y su anterior gol contra Suecia le valió compartir la Bota de Oro con Hristo Stoichkov, a pesar de que Rusia no pasó de la fase de grupos.

  • Lars Windfeld (Aarhus 1-0 Nantes, 1997)

    Pocos tenían esperanzas en el equipo danés Aarhus cuando se enfrentó al Nantes en la primera ronda de la Copa de la UEFA en 1997/98.

    Sin embargo, en Dinamarca lograron un empate 2-2 contra los favoritos y luego se llevaron una victoria por 1-0 en el partido de vuelta. Torben Piechnik marcó el gol, pero el verdadero héroe fue Windfeld, que realizó una serie de paradas increíbles para mantener a raya al equipo francés.

    Lamentablemente, Windfeld nunca llegó a jugar con la selección de su país. ¡Maldito seas, Peter Schmeichel!

  • Lionel Messi (Barcelona 4-1 Arsenal, 2010)

    Pasaron nada menos que 13 años hasta que L'Equipe se sintió cómoda para volver a otorgar un 10/10, y fue un chico argentino de pelo lacio quien rompió la sequía.

    Esta fue una de las muchas ocasiones en las que Messi fue imparable en un partido importante, en el momento álgido de su carrera, y su equipo lo necesitaba tras empatar 2-2 en el partido de ida en el Emirates.

  • Lionel Messi (Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen, 2012)

    Hola de nuevo, viejo amigo. Esta vez, Messi marcó un récord de cinco goles en un solo partido de la Liga de Campeones, mientras el Barcelona humillaba al Leverkusen, con un desconcertado Bernd Leno en la portería.

    Leno encajó dos goles de La Pulga durante la goleada y también desvió el balón directamente hacia su trayectoria para su cuarto gol.

  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid, 2013)

    Las semifinales de la Liga de Campeones de 2013 supusieron un cambio de poder en el fútbol europeo, que pasó de España a Alemania, con el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund arrollando al Barcelona y al Real Madrid, respectivamente.

    Uno de los pioneros de esta revolución fue Lewandowski, que sorprendió al Real Madrid con cuatro goles en el Signal Iduna Park. Esta hazaña extraordinaria presagiaba la transformación del internacional polaco en el implacable goleador que bate récords y que hoy conocemos y admiramos.

  • Carlos Eduardo (Guingamp 2-7 Niza, 2014)

    Carlos Eduardo marcó 10 goles con el Niza durante la temporada 2014/15, y la mitad de ellos llegaron en esta goleada por 7-2 al Guingamp.

    El mejor de todos fue el primero, un precioso tiro libre desde 30 metros con el interior del pie que se curvó justo a tiempo para colarse por debajo del travesaño. Una auténtica maravilla.

  • Neymar (Paris Saint-Germain 8-0 Dijon, 2018)

    Tras una avalancha de 10 al comienzo de la década de 2010, L'Equipe nos hizo esperar cuatro años después de la actuación de Carlos Eduardo antes de volver a otorgar las máximas calificaciones.

    Neymar rompió la racha al marcar la mitad de los goles del PSG en su famosa victoria por 8-0 sobre el Dijon. Los parisinos solo tardaron cuatro minutos en abrir el marcador, lo que marcó el tono de una noche increíblemente sombría para los visitantes que, irónicamente, no estuvieron a la altura.

    Dusan Tadic (Real Madrid 1-4 Ajax, 2019)

    Con un 2-1 en contra en el marcador global al llegar al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el Ajax derrotó de forma espectacular al Real Madrid por 4-1 en el Bernabéu y se clasificó para los cuartos de final, con el exdelantero del Southampton Dusan Tadic como protagonista de la victoria.

    El serbio marcó un gol y dio dos asistencias para ayudar al equipo de Erik ten Hag a completar una remontada increíble, en lo que fue posiblemente la mejor actuación de su carrera en la capital española.

    Lucas Moura (Ajax 2-3 Tottenham, 2019)

    Si sacar a tu equipo del abismo y llevarlo a la final de la Champions League no merece un 10/10, entonces nada lo merece.

    Tras una primera parte discreta al frente del ataque, Lucas Moura cobró vida tras el descanso y marcó dos goles en rápida sucesión para poner al Tottenham a un gol de su cita con el destino. Luego, a pocos segundos del final del tiempo añadido de la segunda parte, volvió a marcar.

    El partido acabaría en lágrimas para los Spurs en la final, pero el tercer gol de Lucas es uno de los mejores recordatorios de por qué el fútbol es el mejor deporte del mundo.

  • Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern Múnich, 2019)

    De uno de los mejores días en la historia del Tottenham a uno de los peores...

    A nadie le gusta perder por 7-2, pero el hecho de que el exjugador de la cantera del Arsenal Gnabry marcara un hat-trick y diera una asistencia hizo que la vergüenza fuera aún mayor.

    Esta actuación también supuso la llegada del alemán al estrellato mundial. No está mal para alguien que unos años antes no conseguía entrar en el West Brom de Tony Pulis.

  • Kylian Mbappé (Francia 8-0 Kazajistán, 2021)

    Mbappé ha protagonizado una serie de actuaciones de talla mundial en su relativamente corta carrera hasta ahora, pero solo una ha sido digna del máximo elogio de L'Equipe.

    No fue una ocasión muy glamurosa, ya que la actuación perfecta del delantero tuvo lugar en un partido de clasificación para el Mundial contra Kazajistán en el Parc des Princes. Aun así, Mbappé se convirtió en el primer jugador francés en marcar cuatro goles en un solo partido, por lo que probablemente se merecía ese 10/10.

  • Alban Lafont (Nantes 3-1 París Saint-Germain, 2022)

    El PSG rara vez pierde partidos de la Ligue 1, y cuando lo hace, el portero rival suele tener que realizar una actuación brillante.

    Lafont hizo precisamente eso aquí, ayudando al Nantes a conservar su sorprendente ventaja de tres goles al descanso y a sumar tres puntos históricos. El PSG acumuló un xG de 3,93 en el partido, pero Lafont solo encajó un gol gracias a algunas heroicidades entre los palos que desafiaron todas las probabilidades.

    Erling Haaland (Manchester City 6-3 Manchester United, 2022)

    El segundo 10/10 de 2022 fue para Haaland tras un derbi de Manchester totalmente desigual.

    Haaland anotó su tercer hat-trick consecutivo en casa contra el United, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en la historia de la Premier League, e incluso dio una asistencia para rematar. No se sorprendan si en poco tiempo vuelve a recibir más calificaciones del 100 %.

    Dominik Livakovic (Croacia 1-1 Brasil (penaltis 4-2), 2022)

    El portero croata estuvo heroico en los cuartos de final del Mundial, ya que casi él solo frustró a Brasil, realizando 11 paradas increíbles durante el partido.

    También fue inspirador en la tanda de penaltis, ya que su parada ante el lanzamiento de Rodrygo resultó decisiva, y Croacia ganó la tanda y pasó a semifinales.

  • Erling Haaland (Manchester City 7-0 RB Leipzig, 2023)

    Erling Haaland marcó su quinto hat-trick de una fenomenal campaña 2022-23 al anotar cinco goles en la contundente victoria por 7-0 del Manchester City sobre el RB Leipzig en los octavos de final de la Liga de Campeones.

    Es la segunda vez en su carrera que Haaland recibe un 10 perfecto de L'Equipe. ¡La única decepción fue la decisión de Pep Guardiola de sustituirlo cuando aún le quedaba media hora para completar su doble hat-trick!

    Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen, 2024)

    El Atalanta llegó a la final de la Europa League de 2024 como gran perdedor frente al Bayer Leverkusen, que se había asegurado el título de la Bundesliga sin perder ningún partido y estaba a dos partidos de completar una temporada invicta en todas las competiciones. Pero Ademola Lookman tenía otros planes.

    El internacional nigeriano marcó un impresionante hat-trick con tres magníficos remates, mientras el equipo de Gian Piero Gasperini arrollaba al de Xabi Alonso en Dublín. Lookman destacó por encima del resto, dejando en ridículo a la defensa del Leverkusen, y se llevó merecidamente el balón del partido.

    Donovan Leon (Auxerre 0-0 París Saint-Germain, 2024)

    Donovan Leon es un nombre poco conocido en Francia, y mucho menos fuera del país, pero a los 32 años tuvo su momento de gloria con una de las mejores actuaciones de un portero que se hayan visto en la Ligue 1.

    Leon realizó 11 paradas para mantener la portería a cero contra el líder indiscutible, el París Saint-Germain, y su equipo, el Auxerre, recién ascendido, consiguió un empate a 0-0 contra el equipo que conquistaría Francia y Europa en los siguientes seis meses.

    Desire Doue (París Saint-Germain 5-0 Inter, 2025)

    Durante años, el PSG fue el hazmerreír de la Liga de Campeones. A pesar de dominar en Francia y contar con los dos futbolistas más caros de la historia, Neymar y Kylian Mbappé, el PSG solía fracasar estrepitosamente en Europa. Sin embargo, en la temporada 2024-25, tras la marcha de Mbappé, surgió un nuevo PSG, repleto de jóvenes talentos que jugaban con una energía impulsada por el entrenador Luis Enrique.

    Su recompensa fue la primera Copa de Europa, que se selló con estilo con una victoria por 5-0 sobre el Inter en la final. Desire Doue fue protagonista en Múnich, ya que asistió en el primer gol de Achraf Hakimi antes de marcar dos él mismo, convirtiéndose así en el primer jugador en contribuir directamente a tres goles en una final de la Liga de Campeones. El jugador de 19 años jugó con la defensa del Inter durante los 67 minutos que estuvo en el campo, en lo que fue una actuación virtuosa de un jugador que tenía el mundo a sus pies.

    Cabe destacar también que Luis Enrique recibió una puntuación de 10/10 por parte de L'Equipe, al convertirse en el primer entrenador en ganar un triplete europeo con dos clubes diferentes.

    Joao Neves (Toulouse 3-6 París Saint-Germain, 2025)

    ¿Quién dijo que la Ligue 1 era aburrida? La notable victoria por 6-3 del PSG en Toulouse durante las primeras semanas de la temporada 2025-26 tuvo un poco de todo, incluidos esos nueve goles y un penalti fallado. Sin embargo, los tres goles de Joao Neves fueron los que se llevaron todo el protagonismo.

    Al pequeño centrocampista no le bastó con marcar un gol de chilena, sino que tuvo que marcar dos. Dos goles de chilena. En siete minutos. A los catorce minutos de partido. Madre mía.

    El campeón francés llegó al descanso con una ventaja de 4-1, con Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también en el marcador. Dembélé añadió el quinto del PSG desde el punto de penalti antes de que Neves marcara el sexto y su tercer gol, lo que no dejó otra opción a los redactores y editores de L'Equipe que otorgarle un 10 perfecto.

    Fede Valverde (Real Madrid 3-0 Manchester City, 2026)

    Con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo fuera por lesión, no se esperaba mucho del Real Madrid cuando se enfrentó al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, a pesar de su prestigio en el fútbol europeo. Sin embargo, Fede Valverde tenía otros planes.

    Con el brazalete de capitán, el internacional uruguayo causó estragos por la banda derecha del Madrid y marcó tres magníficos goles que sentenciaron el partido de ida antes del descanso. Algunas de las jugadas de Valverde en la preparación de sus goles, sobre todo el pase por encima de la cabeza de Marc Guehi para marcar el tercero, fueron sublimes, mientras que su remate ante Gigi Donnarumma fue infalible.

    Por una noche, en el Bernabéu, uno de los grandes héroes olvidados del Madrid vio su nombre en letras luminosas.

