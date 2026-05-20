La temporada 2025/26 de la VriendenLoterij Eredivisie ha terminado, así que es hora de balance. Ya vimos los fichajes que más brillaron en su debut; ahora toca mirar a los que decepcionaron. ¿Qué fichajes han decepcionado más? Voetbalzone los enumera.
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Los 10 fichajes de la Eredivisie que más han decepcionado esta temporada
10. Nick Olij (PSV)
Tras brillar varias temporadas en el Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) dio el salto al PSV, campeón de liga, por tres millones de euros. Allí se encontró con la competencia de Matěj Kovár.
El técnico Peter Bosz eligió a Kovár como titular, así que Olij esperó su oportunidad. Antes, permaneció en el banquillo en 28 encuentros y estuvo varios meses de baja por una lesión inguinal. Ese duelo ante el PEC Zwolle, el 23 de abril, fue su única aparición esta temporada.
9. Jens Toornstra (Sparta de Róterdam)
Jens Toornstra, de 37 años, ha jugado toda su carrera en la Eredivisie. Tras brillar en ADO Den Haag, FC Utrecht y Feyenoord, llegó al Sparta Rotterdam como agente libre el pasado verano.
Sin embargo, su paso por Het Kasteel no ha cumplido del todo las expectativas: ha jugado 20 partidos esta temporada, 12 como titular. Tiene contrato con el Sparta hasta el año que viene, pero no se descarta que este verano regrese al ADO, el equipo de su infancia.
8. Marko Pjaca (FC Twente)
Las expectativas eran muy altas cuando el FC Twente sorprendió el verano pasado fichando a Marko Pjaca, libre de contrato. El extremo, con pasado en la Juventus, 28 partidos internacionales con Croacia y minutos en la final del Mundial 2018, llegó con gran cartel.
Empezó como titular, pero acabó siendo suplente. Jugó 29 partidos con el Twente (ocho como titular) y aportó dos goles y dos asistencias, cifras decepcionantes para su nivel.
- AFP
7. Cyle Larin (Feyenoord)
Cyle Larin, con 86 partidos con Canadá, llegó cedido al Feyenoord desde el RCD Mallorca la temporada pasada y eligió el dorsal 10.
Sin embargo, su paso por el Feyenoord fue decepcionante: 15 partidos, 3 como titular, 1 gol y 1 asistencia. En febrero se rescindió su cesión, regresó a Mallorca y de inmediato fue cedido al Southampton, donde ha marcado 9 goles y dado 1 asistencia en 22 encuentros.
- Getty Images Sport
6. Davy van den Berg (FC Utrecht)
Davy van den Berg, de 26 años, brilló la temporada pasada con el PEC Zwolle y fichó por el FC Utrecht como agente libre. En el centro del campo se topó con mucha competencia y, debido a lesiones, apenas jugó nueve partidos (dos como titular) y marcó un gol. Este invierno fue cedido al Luton Town, que tiene opción de compra.
Las lesiones le limitaron y solo jugó nueve partidos (dos como titular), marcando un gol. En invierno fue cedido al Luton Town, que puede ficharlo de forma definitiva.
- AFP
5. Sébastien Haller (FC Utrecht)
Sébastien Haller (31) ya era conocido en el FC Utrecht, que el pasado verano lo fichó del Borussia Dortmund. Se le esperaba como delantero titular con Ron Jans, pero no brilló.
En 31 partidos oficiales solo ha marcado un gol esta temporada. Este verano vence su contrato, así que su segunda etapa en el club parece terminar de forma dolorosa.
4. James McConnell (Ajax)
Tras la marcha de Jordan Henderson, el Ajax buscó un nuevo centrocampista defensivo. El entrenador John Heitinga, que lo había dirigido en el Liverpool, apostó por James McConnell.
El Liverpool lo cedió, pero su paso por Ámsterdam fue decepcionante: por lesiones solo jugó siete partidos, dos como titular. En invierno volvió a Liverpool.
- AFP
3. Gonçalo Borges (Feyenoord)
El Feyenoord invirtió diez millones de euros el verano pasado para fichar al extremo izquierdo Gonçalo Borges procedente del Porto, convirtiéndolo, junto con Sem Steijn, en el fichaje más caro de la historia del club de Róterdam.
Sin embargo, un año después la relación entre el club y el portugués de 25 años no funciona. Borges ha jugado 18 partidos con el equipo de Robin van Persie, ocho como titular, y solo ha marcado tres goles y dado una asistencia.
2. Raúl Moro (Ajax)
El Ajax pagó once millones al Real Valladolid por Raúl Moro, extremo que llevaba tiempo en su radar.
Las expectativas eran altas, pero nunca impresionó: en 21 partidos marcó un gol y dio dos asistencias. Su único tanto fue ante el amateur Excelsior Maassluis en la Copa KNVB. Por cierto, Moro (23) tampoco brilla en Osasuna: en trece partidos solo ha dado dos asistencias.
1. Raheem Sterling (Feyenoord)
El verano pasado, el Feyenoord sorprendió al fichar a Raheem Sterling, entonces sin equipo. El extremo británico, con experiencia en Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y 82 partidos con la selección, no cumplió las expectativas.
Sin embargo, el jugador de 31 años no ha cumplido las expectativas: esta temporada ha jugado ocho partidos y solo ha dado una asistencia. Este verano vence su contrato en De Kuip, aunque FR12.nl informó la semana pasada que el Feyenoord negocia su continuidad. De lograrlo, se espera que la próxima campaña Sterling conquiste a la afición.