Los 10 fichajes de la Eredivisie que más han decepcionado esta temporada

Tras brillar varias temporadas en el Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) dio el salto al PSV, campeón de liga, por tres millones de euros. Allí se encontró con la competencia de Matěj Kovár.

El técnico Peter Bosz eligió a Kovár como titular, así que Olij esperó su oportunidad. Antes, permaneció en el banquillo en 28 encuentros y estuvo varios meses de baja por una lesión inguinal. Ese duelo ante el PEC Zwolle, el 23 de abril, fue su única aparición esta temporada.