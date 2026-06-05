El Schalke negocia la renovación de Karius, clave en el ascenso del club, según Sky Sport. El exguardameta del Liverpool, fichado en enero de 2025, se consolidó rápidamente como pieza fundamental del equipo.

De 32 años, el portero ayudó al club a tener una de las mejores defensas de la categoría, con 13 porterías a cero y solo 24 goles encajados en 30 partidos. Las conversaciones avanzan rápido y el club quiere recompensar su rendimiento y liderazgo. Karius desea quedarse en Gelsenkirchen pese al interés de equipos de la Serie A y ansía volver a competir en la Bundesliga.