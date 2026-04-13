Se esperaba que el City arrollara al Chelsea, que había perdido cuatro de sus cinco últimos partidos y solo había respirado con la goleada 7-0 al Port Vale en la FA Cup.

Por eso sorprendió que el equipo de Liam Rosenior mantuviera a raya a los visitantes en una primera parte de estudio mutuo. Tras el descanso llegó la verdad.

Al inicio del segundo tiempo, el héroe de la Carabao Cup, Nico O'Reilly, abrió el marcador y pronto Marc Guehi anotó el segundo. Jeremy Doku aprovechó un error de Moisés Caicedo para sentenciar con el tercero.

La victoria del domingo en el oeste de Londres puede definir el desenlace de la temporada y ya se perfila como el punto de inflexión de una campaña para el recuerdo. GOAL repasa a los ganadores y perdedores de Stamford Bridge.