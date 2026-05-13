Así lo informa la revista Sport Bild. El episodio ocurrió en 2010, cuando Süle tenía 14 años.
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¡Lo tenían previsto como delantero! Se desvela la curiosa historia del fichaje fallido de Niklas Süle
En aquel entonces, Süle jugaba en las categorías inferiores del SV Darmstadt 98 y ya había acordado su traspaso al club.
Sin embargo, el fichaje se frustró porque Süle no consiguió plaza en la escuela Bertolt-Brecht, vinculada al FCN, y sus padres decidieron no mudarse a Franconia.
Curiosamente, en Núremberg iba a actuar como delantero en formación. Finalmente fichó por el TSG Hoffenheim.
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Süle comenzó su carrera como delantero
En 2016, su padre, Georg, declaró al diario Bild que Süle jugaba de delantero: «En la categoría infantil F marcó 100 goles en una temporada, así que lo pasamos a la E, donde anotó 70 de inmediato».
Süle llegó al Kraichgau como delantero. Según su padre, pasó a defensa central en la sub-15 porque los titulares se lesionaron, él los reemplazó, despejó todos los balones de cabeza y se quedó en la zaga.
Hace diez años, Georg opinaba: «Niki también podría haber triunfado como delantero».
Süle interrumpe su última entrevista por una bolsa de McDonald's
La semana pasada, el exjugador internacional anunció que se retirará al final de la temporada. Lo reveló en el podcast «Spielmacher».
Su contrato con el BVB vence al terminar la temporada. Durante la charla recordó los momentos destacados de sus 13 años como profesional y admitió sus recurrentes problemas de peso. Hacia el final, interrumpió la entrevista para traer una bolsa llena de McDonald's desde una habitación contigua.
Minutos antes, Süle admitió que esos problemas le habían afectado mucho en su carrera. En su etapa en el Bayern Múnich, llegó a ayunar y sudar en la sauna con una chaqueta impermeable para perder peso de cara al pesaje semanal.
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Niklas Süle: datos de rendimiento y estadísticas a lo largo de su carrera
Estadísticas BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Partidos 110 171 117 Goles 3 7 8 Asistencias 5 5 4 Minutos jugados 7.499 12 654 9 813