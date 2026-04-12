Tras perder en el Stadium of Light, De Zerbi sorprendió al afirmar que su labor táctica no es prioritaria para una plantilla sin confianza. Aunque su equipo está 18.º, el ex técnico de Brighton y Marsella insiste en que el problema no es la habilidad de los jugadores.

«Puedo ser un hermano mayor, un padre; no necesitan un entrenador», declaró De Zerbi a la BBC. «No deben mejorar su fútbol. Jugarán mejor cuando recuperen la confianza. Mi labor no está tanto en el campo, son buenos chicos y me da pena. Quiero darles la confianza que necesitan».



