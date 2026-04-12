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«Lo siento por ellos»: Roberto De Zerbi sorprende al afirmar que los jugadores del Tottenham «no necesitan entrenador» tras debutar con una dura derrota ante el Sunderland
La extraña confesión de De Zerbi
Tras perder en el Stadium of Light, De Zerbi sorprendió al afirmar que su labor táctica no es prioritaria para una plantilla sin confianza. Aunque su equipo está 18.º, el ex técnico de Brighton y Marsella insiste en que el problema no es la habilidad de los jugadores.
«Puedo ser un hermano mayor, un padre; no necesitan un entrenador», declaró De Zerbi a la BBC. «No deben mejorar su fútbol. Jugarán mejor cuando recuperen la confianza. Mi labor no está tanto en el campo, son buenos chicos y me da pena. Quiero darles la confianza que necesitan».
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Derrota en el noreste
El partido fue frustrante para los visitantes. El duelo estuvo empatado sin goles hasta la hora de juego, cuando un disparo desviado de Nordi Mukiele sorprendió a Antonin Kinsky y dio la ventaja al Sunderland. Los locales aguantaron y ganaron, aunque De Zerbi elogió el esfuerzo de su equipo.
«Lo siento porque no merecíamos perder», declaró De Zerbi en la rueda de prensa posterior. «Hicimos un buen partido, quizá no suficiente para ganar, pero tuvimos mala suerte en la primera parte. No puedo reclamar nada a los jugadores: lo dieron todo. Podemos jugar mejor y lo trabajaremos».
La lesión de Romero, un duro golpe
Peor aún para los Spurs, su capitán Cristian Romero tuvo que salir del campo llorando tras chocar con Kinsky. El defensa argentino, visiblemente afectado, se fue al vestuario y ahora se duda sobre su participación en la lucha por la permanencia del Tottenham y en el próximo Mundial. Con 14 partidos sin ganar en la Premier League, perder a su líder sería un duro golpe anímico.
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En busca del punto de inflexión
De Zerbi insiste en que un solo triunfo puede cambiar la temporada. Elogió la disciplina táctica de los Spurs en el primer tiempo y pidió a sus jugadores que mantengan la fe tras 105 días sin ganar en la liga.
«Tácticamente, jugamos bien en la primera parte, con y sin balón. Falta confianza para hacer un gran fútbol, pero hicimos lo trabajado esta semana. Los jugadores rendirán mejor si se sienten seguros. Estoy seguro de que, con una victoria, todo cambiará», concluyó.