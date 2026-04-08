Marco Materazzi, campeón del mundo, fue directo al valorar los últimos fichajes del United y destacó la venta de McTominay al Nápoles. El exdefensa del Inter admite que admira al centrocampista desde hace años y predijo su salto a la élite cuando apenas era un adolescente en Old Trafford.

Criado en la cantera del United, debutó en 2017, jugó 255 partidos y contribuyó a ganar la FA Cup y la Carabao Cup.

En declaraciones a Hajper, el campeón del mundo en 2006 afirmó: «Me encanta Scott McTominay». «Me encanta. Cuando debutó en el Manchester United muy joven, me reí y le dije a mi hijo: “A pesar de tener solo 18 o 19 años, este jugador llegará a ser uno de los mejores del mundo”, y ahora lo es».