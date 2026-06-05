«Lo quieren a toda costa»: un podcast revela las desavenencias internas del Bayern Múnich en el fichaje de Kennet Eichhorn

«El Bayern hizo venir a Eichhorn antes de la semifinal contra el París; hubo una reunión secreta en el Hotel Vier Jahreszeiten para ficharlo», se afirma. «Le explicaron por qué lo querían y Vincent Kompany habló con él horas. Eberl lo organizó con Christoph Freund y Kompany, que lo quieren a toda costa».

Sin embargo, pese al entusiasmo de Eberl y su equipo, en el consejo de supervisión del campeón alemán reina el escepticismo sobre el impacto económico del fichaje. La cifra pedida por el joven se topa con un muro. «Ahora el consejo vuelve a decir: no», concluye el podcast.