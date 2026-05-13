«Lo que él ha conseguido ya es un estímulo para mí para seguir sus pasos»: Niko Kovac admira al exentrenador del BVB

La Liga y la Liga de Campeones: el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac (54), sueña con ganar los grandes títulos con este club de tradición.

«El BVB es un gran club y, como tal y como entrenador ambicioso, quieres ganar títulos y llevar a este estadio y a esta región al éxtasis», declaró Kovac a Sport Bild.

  • Kovac recordó los grandes éxitos del BVB bajo el legendario entrenador Ottmar Hitzfeld, quien entre 1991 y 1997 ganó dos ligas alemanas y una Liga de Campeones. «Lo que Ottmar logró aquí es, sin duda, un aliciente para mí para repetirlo», afirmó.

    Kovac: Hitzfeld, «una gran persona y un gran profesional»

    Hitzfeld, que fue su entrenador en el Bayern de Múnich, «es una gran persona y profesional y sigue a mi disposición cuando necesito un consejo», afirmó Kovac. «Más allá de los títulos, ha conservado su normalidad. Siempre me habló claro, sin tapujos. Es cercano, auténtico, honesto, con gran empatía y mucho carisma. Sabía gestionar a las personas, cuándo hacer la vista gorda y cuándo poner las riendas, como nadie».

    El Dortmund ganó la Copa DFB de 2021 y su último título liguero fue en 2012. El mayor éxito del club sigue siendo la Liga de Campeones de 1997.

