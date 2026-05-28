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2026 World Cup merch GOAL / various
Renuka Odedra

Traducido por

Lo mejor en productos de la Copa del Mundo 2026: desde sets oficiales de LEGO hasta camisetas retro

SHOPPING
World Cup

Ya está aquí la lista definitiva de compras para el Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo conquistará Norteamérica este verano, sino también nuestros armarios. Con la cultura del fútbol ya en la alta costura, los productos oficiales de este año van más allá de bufandas y camisetas genéricas.

Desde la colección FA de Levi’s hasta la alianza de Nike con Palace Skateboards, pasando por las nuevas equipaciones de adidas y Nike, 2026 será el torneo más estiloso de la historia.

Tanto si vas a un estadio en Los Ángeles, a una fiesta para ver los partidos en Londres o simplemente quieres mejorar tu estilo urbano, hemos recopilado lo mejor del merchandising de la Copa del Mundo de 2026 que querrás llevar mucho después del pitido final.

Prepárate para comprar y descubre nuestros imprescindibles para el Mundial 2026:

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Set del trofeo de la Copa del Mundo de LEGO

    ¿Qué mejor manera de prepararse para un verano de fútbol en el escenario más importante que con esta detallada réplica del máximo galardón del fútbol mundial, que permite a los aficionados llevarse a casa un pedazo dorado de la magia del torneo? Este impresionante trofeo es una réplica a escala 1:1 compuesta por casi 3.000 piezas, que incluye una escena oculta a la que se puede acceder tirando de una lengüeta situada en la parte superior del globo.





  • Nike x Palace Nike x Palace

    Nike x PALACE

    Nike y Palace presentan la colección cápsula de Inglaterra para el Mundial 2026. Incluye una camiseta de prepartido con diseño de vidriera, una reinvención radical de la equipación. El lanzamiento se completa con una chaqueta bomber, prendas de entrenamiento y ropa casual.

    Su diseño en escala de grises evoca los tradicionales vitrales. La colección también incluye una camiseta de entrenamiento, camisetas, ropa casual y la codiciada chaqueta bomber. Pronto estará a la venta en SNKRS, así que estad atentos.




  • Panini Sticker book Panini

    Álbum de cromos Panini del Mundial 2026

    Disfruta de tu álbum de cromos Panini mientras puedas: la FIFA terminará su colaboración con la empresa tras el Mundial 2030. Por ahora, intercambia cromos y busca los mejores en cada gran torneo.


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Colección «Bringback» de adidas para la Copa del Mundo

    Si te gustan las equipaciones retro, con la colección «Bringback» de adidas acertarás. Esta línea recupera diseños legendarios de distintas generaciones. Inspirada en épocas inolvidables de la Copa Mundial de la FIFA, trae de vuelta siluetas y gráficos emblemáticos para una nueva generación de aficionados, coleccionistas y amantes del estilo. Incluye diseños geométricos atrevidos, rayas tonales, motivos llamativos en el pecho y paletas de colores inconfundibles.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    La colaboración de la diseñadora londinense Priya Ahluwalia con PUMA rinde homenaje al fútbol mundial y es uno de los lanzamientos más destacados del verano. Incluye camisetas, pantalones y zapatillas ideales para el Mundial de 2026.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Colección de jugadores LEGO x Copa Mundial de la FIFA


    Con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, la nueva gama LEGO Editions convierte a las mayores superestrellas del fútbol en modelos coleccionables llenos de referencias, celebraciones y detalles ocultos que los aficionados reconocerán al instante. Un objeto de colección perfecto para todas las edades.



  • adidas WC kits adidas

    Equipaciones del Mundial de 2026

    La forma más obvia de animar a tu selección este año es vistiendo las camisetas oficiales de local o visitante para el Mundial de 2026. Tenemos la selección perfecta de equipaciones de todas las selecciones participantes, todo en un solo lugar.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Copa del Mundo 2026

    La moda viral de LABUBU se une al fútbol con motivo del Mundial 2026. Esta colección de coleccionista incluye un llavero de peluche de vinilo, un muñeco de peluche de vinilo y la colección de estilo de vida de la serie FIFA. Al unir la travesura de THE MONSTERS con la pasión del fútbol, esta edición especial ofrece lo mejor de ambos mundos.


  • adidas Trionda ball adidas

    Balón oficial de la Copa del Mundo de 2026

    ¿Qué mejor manera de aprovechar ese entusiasmo inicial que con el nuevo balón oficial del torneo: el adidas Trionda? Su diseño rebosa de rojo, verde y azul, un vibrante guiño a las tres naciones anfitrionas. Por su parte, su nombre combina «Tri» y «Onda» para evocar las «tres olas» que unen el torneo.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi's x FA

    Levi’s lanza su primera colección de vaqueros con la Federación Inglesa de Fútbol, uniendo estilo urbano clásico y pasión por el torneo. Incluye bolso tote, chaquetas trucker, pantalones cortos y pañuelo, ideales para apoyar a los Tres Leones y para convertir tu armario en un clásico atemporal.