AFP
Traducido por
«Lo mejor de mi carrera»: Ousmane Dembélé habla abiertamente sobre el éxito del PSG y sus sueños de ganar el Mundial con Francia
Redefiniendo el éxito en el Parque de los Príncipes
Tras una sensacional temporada en la que el París Saint-Germain se alzó con su primer título de la Liga de Campeones, Dembélé se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. Con un impresionante balance de 36 goles y 16 asistencias la temporada pasada, el jugador de 28 años ha logrado finalmente acallar a sus detractores. En declaraciones a Fox Deportes, el francés habló de su evolución y afirmó: «He ganado mucha más experiencia y el nivel que he tenido desde la temporada pasada es mucho mejor. Han cambiado muchas cosas en el fútbol y en mi vida personal. Todo es positivo; estoy mucho más tranquilo, mucho más reflexivo. Espero mantener este nivel».
A pesar de varios contratiempos físicos, entre ellos un reciente problema en la pantorrilla durante la fase previa de la Liga de Campeones, el delantero insiste en que se encuentra en la mejor forma de su vida. «Me siento bien», añadió. «Estoy feliz. Está claro que estoy en el mejor momento de mi carrera. He ganado mucha experiencia, tanto en el fútbol como en mi vida. Me conozco a mí mismo, sé lo que tengo que hacer».
- Getty Images Sport
Con la mirada puesta en el título del Mundial de 2026
Dembélé se encuentra actualmente con la selección francesa para su última concentración antes del Mundial de 2026, y sus ambiciones para el torneo son enormes. Recientemente participó en la victoria por 2-1 en un partido amistoso contra Brasil, en el que dio una asistencia a Kylian Mbappé. De cara al verano, declaró: «Jugar un Mundial no es algo que ocurra todos los días. Es un honor para un futbolista profesional; es donde están los mejores jugadores y los mejores equipos. Espero formar parte de esa lista y rendir muy bien en este Mundial.
«Nos estamos centrando sobre todo en nosotros mismos. Hay un grupo de jugadores que se conocen desde hace varios años. Tendremos que estar especialmente bien colectivamente. En realidad no hay presión porque en 2018 éramos outsiders y ganamos. También fuimos uno de los favoritos en Catar y llegamos a la final. Estamos acostumbrados a todo eso».
- (C)Getty Images
Dar prioridad al colectivo frente a los individuos
Francia llega al próximo Mundial como una de las grandes favoritas, pero Dembélé advirtió que el talento por sí solo no bastará para conseguir la tercera estrella para la selección. «Hay grandes individualidades», señaló. «Pero aunque contemos con los mejores jugadores del mundo, si no tenemos un equipo estructurado y unido, no nos irá bien. Eso es principalmente en lo que nos vamos a centrar. El equipo está por encima de todo. Nos estamos preparando bien para este Mundial y esperamos llegar hasta el final».
Surgen rumores sobre fichajes del Manchester City
Aunque su rendimiento sobre el terreno de juego ha sido impecable, los rumores sobre su futuro se han intensificado tras conocerse la noticia de una reunión con el director deportivo del Manchester City, Hugo Viana. Las primeras especulaciones apuntaban a que el gigante de la Premier League estaba siguiendo de cerca su situación, pero Dembélé se ha mantenido en gran medida al margen de los rumores.
El francés aclaró recientemente su postura sobre una posible renovación con el PSG. «No hay razón para no renovar», afirmó durante una rueda de prensa reciente. «Pero yo no soy quien toma las decisiones; las conversaciones sobre mi contrato son entre el club y mi agente».