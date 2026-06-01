«Lo has oído aquí primero»: Declan Rice promete un título al Arsenal tras no conseguir la Champions League

Myles Lewis-Skelly, de 19 años, ni siquiera había nacido cuando el Arsenal ganó el título en 2004. Titular en la final de la Liga de Campeones, declaró a Sky Sports: «Antes que nada, estoy muy agradecido a los chicos. Estoy orgulloso de la organización por ayudarnos a llegar hasta aquí, porque no ha sido una temporada fácil. Pero, obviamente, hemos llegado al final de la temporada y somos campeones de Inglaterra».

«Es decepcionante estar tan cerca del sueño y no lograrlo, pero, como dijo Mikel, eso nos da más fuerza. Ahora veré a mi familia, será emotivo. Las últimas dos semanas han sido increíbles: compartir estos momentos con el equipo y con la gente a la que quieres es especial. El futuro se ve prometedor. Siento que es el inicio de una nueva era y que estamos listos para salir y cumplir nuestros sueños. [Arteta] me ha apoyado muchísimo a lo largo de todo mi recorrido, así que le estoy muy agradecido a él y a la confianza que ha depositado en mí. ¡Gracias, y esto no ha terminado!».