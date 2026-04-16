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Ryan Tolmich

Traducido por

«Lo había soñado tantas veces»: cómo Lionel Messi puso el broche de oro al fútbol en el Mundial de Catar 2022

FEATURES
Icons
L. Messi
World Cup
Argentina
L. Scaloni
J. Alvarez

En invierno de 2022, bajo las luces de Lusail, Lionel Messi por fin cumplió el sueño de su vida. Tras años de presión, decepciones y fracasos, el capitán argentino superó todas las expectativas en la final del Mundial y le dio a su país un desenlace perfecto. Bienvenidos al último episodio de Icons, el pódcast de GOAL que repasa los últimos 10 Mundiales a través de sus momentos, personajes y polémicas, reviviendo el espíritu de cada torneo.

En el centro de Doha se encuentra el zoco Souq Waqif. Durante el Mundial de 2022, pasear por allí era como estar en un sueño. Este lugar se convirtió en un símbolo del primer Mundial de la FIFA en el mundo árabe.

En sus puestos se vendía de todo: recuerdos del Mundial, baratijas locales, comida, paseos en camello, música y baile. Turistas de todo el mundo jugaban al balón en las plazas. Los aficionados podían comprar una ghutra —el pañuelo tradicional— del color de su selección, mientras un pulgar dorado gigante hacía de punto de encuentro para quienes trataban de orientarse.

A medida que avanzaba el torneo, durante el día se veían los colores de todas las selecciones en callejones y plazas. Los marroquíes inundaban las calles con su equipo histórico; los japoneses mostraban carteles con todo lo que habían sacrificado para viajar; y los canadienses disfrutaban de su primer Mundial bajo el sol catarí.

Al anochecer los colores desaparecían y las calles se cerraban al tráfico. El mercado se volvía un mar de azul y blanco, y a kilómetros se escuchaba un grito: «¡Muchachos!».

La canción, conocida como «La tierra de Diego y Lionel», arrasó en Catar. Aquel invierno, los hinchas argentinos llegaron en masa, confiados en presenciar un momento decisivo para su país. Y, durante todo ese tiempo, cantaron. Cantaron sobre Diego Maradona, fallecido dos años antes; se burlaron de Brasil por su reciente victoria en la Copa América; pero, sobre todo, cantaron sobre Lionel Messi.

Miles se congregaron en el Souq Waqif para el Banderazo, mostrando masivo apoyo a la selección. Aquellas noches fueron concentraciones en favor de Messi, quien por fin tenía a todo su país a su lado. Y ya sabemos lo que ocurrió después.

El Banderazo se transformó en una fiesta del título: Argentina ganó el Mundial y Messi se volvió aún más icono. En esas semanas en Catar, Messi pasó de humano a titán y encarnó las palabras que resonaban en mercados, estadios y restaurantes.

«Chicos, ahora estamos emocionados de nuevo», dice la letra. «¡Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón del mundo! Y a Diego, en el cielo, lo vemos, con Don Diego y La Tota, animando a Lionel».

Con ese impulso, Messi y sus compañeros conquistaron su tercera Copa del Mundo. Argentina dio motivos para volver a ilusionarse y lo hizo con una de las campañas más emocionantes de la historia, que culminó en lo que muchos consideran el mejor partido del fútbol.

Ese invierno, Catar se tiñó de azul y blanco y Messi, con su grupo de seguidores, cambió el deporte para siempre.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    «Un día triste»

    Esta no es una historia de perfección. El Mundial 2022 de Argentina empezó de forma sorpresiva y, por un momento, pareció que su paso por Catar sería muy breve.

    Encadenada en el Grupo C, Argentina saltó al campo el tercer día del torneo para enfrentarse a Arabia Saudí, un rival que, al menos sobre el papel, parecía asequible y permitía a la Albiceleste entrar con calma al torneo antes de retos más difíciles.

    Argentina llegó a Catar con una hinchada numerosa, pero ese día en el estadio de Lusail los saudíes también llenaron gradas.

    El partido empezó bien para la Albiceleste, que llegaba con 36 encuentros sin perder. Messi abrió el marcador de penalti a los 10 minutos, pero el equipo no pudo mantener la ventaja. Pero ese día nada salió como se esperaba.

    Saleh Al-Shehri marcó tres minutos después del descanso y, cinco minutos más tarde, Salem Al-Dawsari puso el 2-1 definitivo. La decepción se convirtió en incredulidad.

    «No hay más remedio que levantarnos y seguir adelante», declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, tras la que posiblemente sea la mayor sorpresa en la historia de los Mundiales. «Hoy es un día triste, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir. Antes del partido nos daban como favoritos, pero en un Mundial estas cosas pueden pasar».

    Para los pesos pesados del fútbol era una cuestión de vida o muerte, y Messi lo sabía. «Es un momento para estar más unidos que nunca», dijo el capitán. «No esperábamos esto, pero la responsabilidad es nuestra».

    La estadística es clara: los líderes de grupo en un Mundial promedian siete puntos y los segundos cinco. Con solo seis en disputa, Argentina debía vencer a México y Polonia, sus rivales más difíciles. El margen de error desapareció apenas iniciado el torneo.

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  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    «Un peso menos»

    Con el paso de los minutos en la segunda parte, la tensión crecía en Lusail. El duelo entre Argentina y México arrastraba una rivalidad histórica, pero eso quedó atrás. Ahora había que sobrevivir.

    A mitad del segundo tiempo el marcador seguía 0-0 y, tras la victoria de Polonia sobre Arabia Saudí, ambos sabían lo que estaba en juego: un empate complicaba todo, una victoria daba vida. ¿Quién daría el paso?

    En el 64, Messi lo resolvió de la nada: recibió en el centro, avanzó y, de repente, la pelota ya estaba en la red. Argentina corrió a celebrar el gol decisivo.

    A pocos minutos del final, una de las jóvenes estrellas del torneo, Enzo Fernández, sentenció el encuentro con el 2-0, confirmando su papel en el presente y futuro del mediocampo argentino.

    «Es un peso menos sobre nuestros hombros», dijo Messi. «Tenemos tranquilidad y la iniciativa vuelve a estar en nuestras manos».

    En el cierre del grupo ante Polonia, los suplentes sentenciaron: Mac Allister y Álvarez anotaron en la segunda parte y Argentina terminó primera. Superado el susto, llegó la templanza para las próximas batallas.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    «La batalla de Lusail»

    Argentina vs. Países Bajos no fue el mejor partido del Mundial, pero pocos resultaron tan intensos.

    Tras eliminar a Australia en octavos, Argentina se midió a una potencia europea. El encuentro duró 120 minutos de puro caos: goles en el último suspiro, peleas que vaciaban los banquillos, provocaciones y una tanda de penaltis de infarto. De ahí que se le llamara «La batalla de Lusail».

    A pesar del altercado en el minuto 88, provocado por Leandro Paredes al lanzar el balón contra el banquillo holandés, también hubo buen fútbol. Nahuel Molina abrió el marcador justo antes del descanso tras una asistencia espectacular de Messi, quien puso el 2-0 de penalti en el 73’.

    Sin embargo, los holandeses remontaron: el corpulento Wout Weghorst marcó dos goles en los últimos compases, incluido uno en el minuto 11 del descuento. La prórroga no deparó un ganador, así que se llegó a los penaltis, donde Argentina venció a Holanda.

    La tensión no acabó con el pitido final: Messi se encaró con Weghorst con su ya famosa frase «¿Qué miras, bobo?» y luego criticó al seleccionador holandés, Louis van Gaal, quien había dicho que Messi no era un jugador de equipo. Ese día, Messi y su equipo tuvieron la última palabra, y el habitualmente estoico argentino respondió de forma inusual.

    «Me siento menospreciado por Van Gaal tras sus comentarios previos al partido y algunos jugadores holandeses hablaron demasiado durante el encuentro», admitió Messi. «Oí a Van Gaal decir: "Tenemos ventaja en los penaltis, si llegamos a los penaltis ganamos"», añadió el portero Emiliano Martínez. «Creo que debería callarse la boca».

    Meses después, Van Gaal, ya dimitido, acusó a la FIFA de amañar el partido a favor de Argentina. Pero para los argentinos solo importaba la clasificación.

    Una victoria 3-0 ante Croacia, subcampeona en 2018, los llevó a la final soñada: Messi vs. Mbappé, Argentina vs. Francia, el duelo más grande en la máxima cita.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La mejor final de la historia

    Las finales rara vez cumplen las expectativas: suelen ser partidos cautos donde ambos equipos temen perder, sobre todo en el Mundial. Pero Argentina y Francia desafiaron esa tendencia y nos regalaron la mejor final de la historia.

    Messi abrió el marcador de penalti, Di María aumentó la ventaja con un contraataque letal y Mbappé respondió con dos tantos casi sobre la hora. En la prórroga, Messi marcó el 3-2, pero Mbappé completó su hat-trick a dos minutos del final.

    Pero aún quedaba más drama: la parada de Martínez ante Kolo Muani en el último segundo, quizás la mejor de la historia. Fue una lucha épica entre pasado y futuro por dominar el presente.

    En la definición por penaltis ambos convirtieron sus tiros, pero el título se definió en los lanzamientos de sus compañeros.

    El equipo de Messi se alzó, mientras el de Mbappé falló dos penaltis consecutivos y dejó el camino libre para la victoria argentina.

    La Albiceleste avanzó y Montiel, convertido en héroe inesperado, selló la tercera Copa del Mundo de Argentina. Antes, Messi susurró: «Puede ser hoy, abu». Muchos en el público miraron al cielo.

    Algunos invocaban a Maradona; otros recordaban a seres queridos ausentes. Toda una vida de recuerdos se reducía a un momento y a un disparo. Ese disparo de Montiel fue perfecto: el balón entró y Messi se derrumbó de rodillas.

    Las plegarias fueron escuchadas, no solo para Messi, sino para millones en todo el mundo.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    Un legado complicado

    El Mundial de 2022 será recordado por muchas razones y su legado es complejo. Como suele ocurrir, fue un momento de unidad y un hito sin precedentes para el mundo árabe, que acogió por primera vez el deporte rey. Muchos aficionados nunca olvidarán la histórica campaña de Marruecos ni el estruendo de la afición.

    Sin embargo, no estuvo exento de polémica. Para muchos, los debates sobre derechos humanos eclipsaron lo que, sobre el terreno de juego, fue un torneo fantástico. El proceso de licitación se vio empañado por acusaciones de soborno, y el elevado número de muertes de trabajadores migrantes durante la construcción de los estadios llevó a muchos a protestar contra la decisión de la FIFA de celebrar el torneo —aplazado a finales de año debido al calor— en Catar.

    Aun así, hubo récords: se marcaron 172 goles, asistieron 3,4 millones de espectadores y el ciclo 2015-2022 fue el más lucrativo, con 7.500 millones de dólares (5.500 millones de euros) de ingresos. Infantino llegó a describirlo como «el mejor de la historia» por su «poder único y cohesionador».


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    La imagen imborrable

    Desde una perspectiva puramente futbolística, hubo un momento decisivo: segundos después del partido, cuando uno de los mejores de la historia por fin cumplió su sueño. Messi parecía haberlo logrado todo. Había coronado su carrera.

    Pero cuando alzó la Copa del Mundo, todo lo demás desapareció. En ese instante su legado se consolidó y cumplió su gran objetivo: enorgullecer a su país.

    No solo Argentina celebró: Messi, ya una figura que trasciende el fútbol, creció aún más en Catar.

    Al alzarlo, con los fuegos artificiales detrás, dejó de ser un hombre para convertirse en un héroe y un símbolo. «Soñé con esto tantas veces», admitió. «No me lo puedo creer».

    La fiesta continuó mientras Argentina cruzaba el campo. Sergio Agüero, amigo y compañero de confianza de Messi, se unió a la celebración pese a haberse perdido el torneo por un problema cardíaco.

    Agüero se lo echó a hombros y lo presentó ante la afición. Messi sonreía con el trofeo en mano mientras los hinchas coreaban una y otra vez: «Muchachos».

    «Chicos, ahora estamos emocionados de nuevo», se escuchaba a pleno pulmón. «¡Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón del mundo! ¡Y a Diego, en el cielo, podemos verlo, con Don Diego y La Tota, animando a Lionel!».