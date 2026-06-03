Según Sport Bild, ni Atubolu ni el SC Freiburg han recibido oferta alguna por el portero, vinculado al finalista de la Europa League hasta 2027. El guardameta, de 24 años, quería dar el salto a la Premier League, pero de momento no podrá.
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«¡Lo ha echado todo a perder!» A una gran promesa alemana le espera un fiasco en su traspaso e incluso acabar en la grada
«Se ha jugado todo», sentencia la revista Sport Bild. Tras perder la final de la Copa de Europa contra el Aston Villa, el Friburgo le comunicó a Atubolu que, al rechazar la renovación, ya no volvería a jugar con el equipo.
El club ya fichó a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen por un récord de doce millones de euros, y como suplente tendrá a Florian Müller. Si Atubolu no encuentra equipo, podría quedarse en la grada.
Para el SCF no hay marcha atrás, pues consideran que Atubolu se comportó de forma poco respetuosa durante las largas negociaciones del contrato. La decepción con Atubolu fue mayor tras los errores que cometió en su primera temporada en la Bundesliga 2023/24, pese a que el club siempre lo respaldó.
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Noah Atubolu deberá esperar a un efecto dominó de cambios de porteros en Inglaterra.
Atubolu, que había despertado el interés de varios grandes clubes, sigue queriendo fichar por la Premier League. Según «Sport Bild», durante meses todo indicaba que el portero sub-21 podría ir al Newcastle United. Los Magpies planean reforzar la portería este verano, pero ahora suenan más los nombres de Robin Risser (RC Lens) y Alexander Nübel (Bayern), por lo que el interés en Atubolu habría desaparecido.
Sin embargo, aún no se descarta un desenlace favorable para él: debería esperar un efecto dominó de porteros en Inglaterra. «Hay movimiento en Liverpool, Chelsea y Aston Villa; Atubolu no es el titular allí por ahora», concluye Sport Bild.
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Por ahora, Jonas Urbig, del FC Bayern, le ha quitado el puesto a Atubolu.
Atubolu admite estar «muy sorprendido» por la firmeza de su club. Sin embargo, el club de Breisgau, ahora sólido y rentable, no necesita venderlo. Aun así, perder 25 millones y que se marche gratis tras un año en el banquillo no agrada a la directiva.
Sin embargo, Atubolu no puede permitirse un año sin jugar si quiere optar a la titularidad en la selección alemana de cara a la Euro 2028 y el Mundial 2030. Desde hace años se le considera una de las mayores promesas para cuando Manuel Neuer, Oliver Baumann y Marc-André ter Stegen se retiren.
Mientras se le avecina un verano de fichajes angustioso, el guardameta del Bayern Jonas Urbig —con quien ya compitió en la sub-21 y que le reemplazó como titular por motivos de edad— se encuentra con la selección absoluta en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.