Así lo informa el diario Bild. Según este, el nuevo artífice de las decisiones en el banquillo, José Mourinho, sería un «admirador de Schlotterbeck». Por su parte, el internacional alemán habría «destacado en varias ocasiones en su círculo más cercano» que siempre le había atraído la idea de fichar por el Real Madrid.
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¿Lo fichará José Mourinho para el Real Madrid? Al parecer, el BVB se enfrenta al peor escenario con Nico Schlotterbeck
Por ello, la situación podría volverse muy peligrosa para el BVB. Aunque el jugador de 26 años renovó en abril hasta 2031 tras duras negociaciones, incluyó una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros para tres clubes. Según Bild, entre ellos están Real Madrid y Liverpool, que este verano buscan centrales.
La necesidad de fichar se debe en parte al Real Madrid y en parte al propio Liverpool, que no ha logrado renovar a Ibrahima Konaté. El central de 27 años fichará gratis por el club blanco, tal como anunció Florentino Pérez tras su reelección.
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El Real Madrid se enfrenta a una gran reestructuración en la defensa central
Pero el Real Madrid no se quedará ahí. La defensa central blanca preocupa. Dean Huijsen, fichado del AFC Bournemouth por 63 millones, tuvo un debut irregular y se quedó fuera de la convocatoria de España para el Mundial.
David Alaba dejará el club y, según Bild, Raúl Asencio también se marchará. Eder Militão, titular fijo, sufrió una grave lesión en el muslo antes del Mundial tras dos roturas de ligamento cruzado y otra muscular. Operado en abril, se espera que regrese solo en invierno.
Aunque todo indica que Antonio Rüdiger renovará hasta 2027, el alemán ya tiene 33 años y ha sufrido recientes problemas musculares y de rodilla.
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El Real Madrid abre la caja fuerte para Mourinho; el Liverpool, en apuros en la defensa central
Aunque fichó a Konaté, el Real Madrid sigue buscando centrales. Su cláusula no supone un obstáculo económico para el club, pues Florentino Pérez, tras su reelección, prometió reforzar la plantilla de Mourinho.
Además de un fichaje estrella de más de 100 millones de euros, se esperan otras incorporaciones y Schlotterbeck podría ser una de ellas. Por eso, el club planea presentarle una oferta pronto, pues la cláusula caduca el 19 de julio, tras la final del Mundial.
Liverpool también lo tiene en cuenta, pues la salida de Konaté ha dejado su defensa aún más débil.
Aunque Virgil van Dijk tiene contrato hasta 2027, a sus 34 años se duda que siga después. Las negociaciones de 2025 con el holandés ya fueron complicadas. Además de Van Dijk, solo permanecen bajo contrato Joe Gómez y Giovanni Leoni, fichado del Parma en 2025 por 30 millones, quien se perdió casi toda su temporada de debut por una rotura de ligamentos cruzados.