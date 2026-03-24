«¡Lo está impulsando con fuerza entre bastidores!» Al parecer, el espectacular fichaje del BVB para este verano se está caldeando cada vez más

Según el informe, Watzke estaría trabajando «intensamente entre bastidores» para que el inglés, que abandonará el Manchester United «al cien por cien» sin coste alguno, vuelva a vestir la camiseta amarilla y negra en el futuro. «Le encanta Jadon Sancho», se afirma en el reportaje de Sky, y el jugador de 25 años estaría ya plenamente al corriente de que el BVB, en la persona de Watzke, lo quiere a toda costa.

Al mismo tiempo, Sancho, que actualmente sigue jugando cedido en el Aston Villa, tiene varias ofertas de otros clubes. Por lo tanto, ahora es una decisión que debe tomar el jugador. La puerta está abierta y, según parece, en el Dortmund dan por hecho que Sancho estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial considerable en comparación con su contrato XXL en el Manchester United a cambio de volver.