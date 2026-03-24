Al parecer, Hans-Joachim Watzke está decidido a recuperar a Jadon Sancho para el BVB este verano. Según informa Sky, el recién elegido presidente del Borussia Dortmund sería el principal impulsor de un traspaso sin coste alguno.
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«¡Lo está impulsando con fuerza entre bastidores!» Al parecer, el espectacular fichaje del BVB para este verano se está caldeando cada vez más
Según el informe, Watzke estaría trabajando «intensamente entre bastidores» para que el inglés, que abandonará el Manchester United «al cien por cien» sin coste alguno, vuelva a vestir la camiseta amarilla y negra en el futuro. «Le encanta Jadon Sancho», se afirma en el reportaje de Sky, y el jugador de 25 años estaría ya plenamente al corriente de que el BVB, en la persona de Watzke, lo quiere a toda costa.
Al mismo tiempo, Sancho, que actualmente sigue jugando cedido en el Aston Villa, tiene varias ofertas de otros clubes. Por lo tanto, ahora es una decisión que debe tomar el jugador. La puerta está abierta y, según parece, en el Dortmund dan por hecho que Sancho estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial considerable en comparación con su contrato XXL en el Manchester United a cambio de volver.
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El BVB quiere recuperar a Sancho: ¿qué opina Ole Book al respecto?
El diario «Bild» había informado de que, al parecer, el BVB ofrecería a Sancho un sueldo base de entre cinco y seis millones de euros. Esto supondría una fuerte reducción con respecto al salario que percibía en los Red Devils, que, según se rumorea, ascendía a 16 millones de euros al año.
El diario Sport Bild ya había informado el miércoles de que, internamente en el BVB, iba en aumento el apoyo a un regreso de Sancho. En particular, el ya exdirector deportivo Sebastian Kehl habría sido, al igual que Watzke, un claro defensor del regreso de Sancho.
Pero también el director deportivo Lars Ricken y Niko Kovac habrían dado señales positivas y se habrían mostrado cada vez más abiertos a una operación de recuperación. En las discusiones en curso, los argumentos a favor parecen prevalecer, según se dijo entonces. Cabe preguntarse si la llegada del nuevo director deportivo, Nils-Ole Book, podría haber cambiado algo al respecto.
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Jadon Sancho está viviendo la mejor etapa de su carrera en el BVB
Sin duda, Sancho vivió su mejor etapa en Dortmund. Entre 2017 y 2021 se convirtió allí en un jugador de primer nivel; más tarde regresó brevemente en calidad de cedido y llegó con el equipo a la final de la Liga de Campeones. Entre medias y también después vinieron años difíciles. En el ManUnited, Sancho nunca fue feliz, y tampoco parecen haber tenido éxito sus cesiones al Chelsea y ahora al Aston Villa.
En la temporada actual, Sancho suma apenas tres asistencias y un gol en 31 partidos oficiales.
Jadon Sancho: Estadísticas en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 158 53 67 7