«¿Lo entiendes?» - Arne Slot responde bruscamente a los periodistas tras las declaraciones de Mohamed Salah sobre los «estándares» del Liverpool

Slot mostró frustración al sugerir que la cultura de élite del Liverpool está amenazada. La tensión surgió tras los comentarios de Salah, quien afirmó que los jugadores más jóvenes deben mantener un alto nivel de exigencia, como las sesiones de gimnasio matutinas, para asegurar el éxito del club tras su partida.

El técnico de los Reds, sin embargo, asegura que los cimientos de Anfield siguen firmes.

«¿Virgil [van Dijk] piensa lo mismo que Mo? Lo que Mo dice es que los estándares son muy importantes para un club de fútbol», afirmó Slot.

«Estoy totalmente de acuerdo. No he oído que diga que ahora los estándares sean bajos, ¿tú sí? No me preocupa. No creo que bajen la próxima temporada, ni la siguiente, ni la otra. En absoluto».



