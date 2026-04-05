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«Lo echó» - Arne Slot, al que se culpa de la salida de Mohamed Salah del Liverpool, mientras el entrenador de los Reds se enfrenta a un futuro similar al de la superestrella egipcia que acaba de marcharse
Aboutrika afirma que Slot obligó a Salah a marcharse
La verdadera razón detrás de la inminente salida de Salah del Liverpool se ha atribuido de forma sensacionalista a Arne Slot, ya que Mohamed Aboutrika, amigo íntimo del egipcio, ha afirmado que el entrenador «lo ha alejado del equipo». Salah, que ha marcado 255 goles en 436 partidos con los Reds, confirmó el 25 de marzo que esta temporada será la última en el club, a pesar de que aún le queda un año de contrato.
En declaraciones a winwinallsports, su antiguo compañero en la selección egipcia, Aboutrika, fue contundente en su valoración de la situación en Anfield. «Una de las razones por las que Mohamed Salah deja el Liverpool es la presencia de Arne Slot, porque hemos visto problemas en los últimos tiempos… Tú, Slot, has alejado al jugador», afirmó Aboutrika. «Salah solo tenía un contrato de dos años con el Liverpool… Salah quiere trabajar con tranquilidad y disfrutar de la siguiente etapa de su carrera. Salah no necesita ninguna validación por parte de Slot ni de nadie más».
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Slot no se arrepiente de su gestión
La tensión entre el jugador y el entrenador salió a la luz después de que Salah sintiera que se le estaba convirtiendo en chivo expiatorio de los malos resultados del club, lo que le llevó a hacer sus comentarios sobre sentirse «sacrificado». Sin embargo, Slot se ha mantenido firme en su postura, insistiendo en que no cambiaría su forma de tratar al jugador de 33 años, incluso después de dejarlo en el banquillo durante tres partidos consecutivos y de tomar medidas disciplinarias.
En declaraciones a los medios a través de The Guardian, Slot dijo: «Sí [estoy contento con cómo lo gestioné]. Echo la vista atrás a esta temporada y pienso que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a este asunto concreto con Mo. No me arrepiento de muchas cosas que hice durante nuestro año y medio juntos, o incluso más».
Historia de las exclusiones y reacciones de los jugadores
Slot no tardó en señalar que Salah ya había sido enviado al banquillo por la dirección anterior sin que ello provocara una solicitud inmediata de salida. Hizo referencia a un incidente muy sonado bajo el régimen anterior para ilustrar su argumento de que la rotación de la plantilla no tiene por qué dar lugar a que los jugadores clave soliciten su traspaso.
«Recuerdo el partido fuera de casa contra el West Ham, cuando no jugó [bajo las órdenes de Jurgen Klopp en 2024]. Yo no estaba aquí entonces. Él no decidió marcharse», añadió Slot. «Se da por sentado que, si no juegas en estos partidos, de repente quieres marcharte. Es una suposición, y quizá sea cierta o quizá no, pero la historia ha demostrado que él no lo hizo anteriormente, y tuvo una gran temporada después de eso».
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Futuro incierto para el entrenador y el club
Mientras Salah se plantea un lucrativo fichaje por la Liga Profesional de Arabia Saudí, el propio Klopp se encuentra en el punto de mira. La humillante derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup ha dejado la temporada del Liverpool pendiendo de un hilo; el club ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League y se enfrenta a una difícil eliminatoria de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.