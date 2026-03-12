AFP
«¡Lo digo muy en serio!» - El Chelsea advirtió que siempre estará «a un millón de kilómetros» de la gloria de la Liga de Campeones a menos que resuelva el evidente problema que quedó al descubierto durante la derrota ante el PSG
Una noche de dolor parisino
El partido fue una montaña rusa en la que los visitantes empataron dos veces gracias a Malo Gusto y Enzo Fernández, pero la historia dio un giro dramático en el último cuarto. Las críticas se centraron directamente en el portero Filip Jorgensen, que fue preferido a Robert Sánchez en la capital francesa. Con el partido muy igualado a 2-2, el guardameta danés cometió un error catastrófico en un pase que permitió a Vitinha lanzar el balón a la portería vacía. Este error individual provocó un colapso defensivo total, ya que Khvicha Kvaratskhelia añadió un doblete en los últimos minutos que dejó los sueños europeos del Chelsea pendiendo de un hilo.
Carragher emite un veredicto mordaz.
La leyenda del Liverpool Carragher cree que la situación de la portería del Chelsea es un problema sistémico que la jerarquía del club ha ignorado durante demasiado tiempo. En declaraciones a CBS Sports, dijo: «Llevo mucho tiempo criticando al Chelsea, pero lo digo muy en serio, no pueden seguir adelante hasta que no solucionen el problema de la portería. Lo he dicho siempre».
Argumentó que, aunque la configuración táctica de Rosenior fue «fantástica» y causó verdaderos problemas a los hombres de Luis Enrique, la falta de calidad individual en la zaga hizo que el plan de juego quedara obsoleto una vez que la presión se intensificó, y añadió: «Los grandes errores les costaron caro en el centro de la defensa y en la portería, y eso ha sido un problema y seguirá siéndolo para cualquier entrenador del Chelsea en el futuro cuando intenten ganar la Premier League y la Champions League, porque están a un millón de kilómetros de conseguirlo».
Los errores defensivos persiguen al equipo de Rosenior
No solo Jorgensen sintió la presión; la pareja de centrales también fue objeto de críticas por no mantener la compostura ante la implacable presión alta del PSG. Wesley Fofana se mostró especialmente crítico con los graves errores defensivos que llevaron al equipo a encajar tres goles en los últimos 15 minutos. Fofana admitió: «A este nivel, no tienes derecho a cometer este tipo de errores. Estamos cometiendo errores garrafales. Presionamos al final y encajamos el quinto. Cometimos demasiados errores y nos castigaron».
¿No hay posibilidades en el partido de vuelta?
La forma en que se produjo la derrota ha dejado al Chelsea con una montaña que escalar el próximo martes en Stamford Bridge. Aunque Rosenior fue elogiado por su valentía, la desventaja de tres goles parece insuperable para muchos observadores. Los Blues deben ahora recuperarse para el choque doméstico contra el Newcastle antes de intentar lo que sería una de las mayores remontadas en la historia europea del club.
