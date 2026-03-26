Con Filip Pavic y Erblin Osmani, el entrenador Vincent Kompany ha ayudado recientemente en el FC Bayern a dos jóvenes promesas de 16 años a debutar como profesionales. Mientras tanto, en el Union Berlin está saltando a la palestra un jugador de tan solo 15 años por el que el equipo de Múnich se esforzó en vano durante el verano: Linus Güther.
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¡Lo comparan con Jamal Musiala! Un joven de 15 años rechazó la oferta del FC Bayern y ahora pasa a formar parte del primer equipo de un rival de la Bundesliga
El extremo izquierdo se formó en las categorías inferiores del Energie Cottbus, y en aquel momento estaba planeando el siguiente paso en su carrera. El FC Bayern y el Borussia Dortmund se enzarzaron en una puja, hasta que, para sorpresa de todos, el Union Berlin se llevó el gato al agua.
Según el diario Bild, un factor importante en el traspaso fue Tom Lohmann, jefe de ojeadores de la cantera del Union, quien mantiene una buena relación con Güther desde que este tenía 12 años. Por aquel entonces, aún jugaba en el Spremberger SV; su ciudad natal se encuentra a aproximadamente una hora y media en coche al sureste de Berlín.
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Linus Güther lleva entrenando con el primer equipo desde principios de esta semana
Desde su fichaje por el Union, Güther ha experimentado una evolución impresionante. Tras sus convincentes actuaciones con la sub-17, ascendió a la sub-19. Desde principios de esta semana entrena con los profesionales. Para integrarse en el equipo del entrenador Steffen Baumgart, Güther renunció a participar en los próximos partidos internacionales de la sub-16 contra Italia. En sus nueve partidos disputados hasta la fecha con la sub-16, ha marcado siete goles y ha dado dos asistencias.
Güther está considerado el mayor talento alemán de la generación de 2010. Por su inteligencia de juego, su habilidad en el regate y su instinto goleador, en el Union ya se le compara internamente con Jamal Musiala, según Bild. El director de cantera, Lutz Munack, afirma: «Con sus extraordinarias cualidades en el uno contra uno ofensivo y su ingenio en el juego, puede crear momentos especiales sobre el terreno de juego».
El 8 de abril, Güther celebra su 16.º cumpleaños. A partir de ese momento, teóricamente podría jugar en la Bundesliga, por lo que su primera oportunidad sería el partido fuera de casa contra el 1. FC Heidenheim el 11 de abril. Sin embargo, no podrá convertirse en el jugador más joven de la historia de la Bundesliga: ese récord lo ostenta Youssoufa Moukoko, quien debutó con el Borussia Dortmund en 2020, al día siguiente de cumplir 16 años.