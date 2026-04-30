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Lluvia de mensajes de apoyo tras el importante anuncio sobre su carrera del exjugador del Manchester United Ashley Young
Concluye un viaje lleno de historia
El veterano lateral ha anunciado en redes sociales que el partido del sábado con el Ipswich Town será probablemente el último de su carrera. Su despedida culmina 22 años de carrera, iniciada en el Watford y marcada por pasos por Old Trafford y San Siro. En Portman Road, desde 2025, ha jugado 13 partidos en la Championship, si bien una lesión en el flexor de la cadera desde enero ha reducido su presencia.
Una emotiva despedida del campo
El anuncio de Young generó elogios inmediatos de excompañeros y rivales, lo que confirma su fama de profesional entregado. De extremo explosivo a lateral versátil, dejó un legado de adaptabilidad y liderazgo en varios equipos de primera división.
Desde su infancia soñando con jugar hasta ganar la Premier, Young publicó en Instagram: «De Sefton Road a Vicarage Road, de Villa Park a Wembley, de Old Trafford a San Siro, de vuelta a Villa Park, a Goodison Park y, finalmente, a Portman Road. ¡Ha sido un viaje con el que solo soñaba de niño! Pero todo sueño tiene su final y el sábado podría ser el último partido de mi carrera profesional. Continuará…».
Homenajes de la élite del fútbol
La comunidad futbolística reaccionó rápido a la noticia. Antiguos compañeros del United y rivales internacionales lideraron las celebraciones por su extensa carrera. Con 39 partidos y siete goles con los Tres Leones, la evolución de Young de centrocampista creativo a pilar defensivo ha sido ampliamente elogiada por quienes jugaron a su lado.
El exguardameta del United David de Gea fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia de su antiguo compañero de equipo, limitándose a decir: «Menuda carrera».
La leyenda del Liverpool y antiguo rival Jamie Carragher también le expresó su respeto, diciendo: «Enhorabuena por una carrera increíble».
La cuenta oficial de Inglaterra destacó sus 22 años de servicio y añadió: «¡Enhorabuena por una carrera fantástica!».
Su excompañero en United y Everton, James Garner, le dedicó un mensaje personal: «¡El mejor! Enhorabuena, hermano».
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La aprobación definitiva
Young podría cerrar su carrera con broche de oro cuando el Ipswich reciba al QPR en Portman Road. Una victoria les daría el ascenso automático a la Premier League. Aunque no juega desde el 21 de enero, cuando vencieron 2-0 al Bristol City por lesión, su presencia sigue siendo clave en el vestuario de los Tractor Boys. Sería el final perfecto para que el veterano celebrara su último ascenso junto a su hijo Tyler, también del club.