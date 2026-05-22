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Falko Blöding

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¿Llegará un viejo conocido de Mourinho de la Premier League? El Real Madrid baraja tres opciones para sustituir a Carvajal

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Manchester United
P. Porro
D. Dalot
J. Fortea
D. Jimenez

Según varios medios, el subcampeón Real Madrid evalúa tres opciones para reemplazar al capitán Dani Carvajal (34), que deja el club, en el lateral derecho.

Varias pistas apuntan a la Premier League, donde el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho (63), ha trabajado durante años.

  • Según el diario «Sport», Diogo Dalot, del Manchester United, es candidato al Madrid. Mourinho quiere fichar a su compatriota. Ambos coincidieron en el United en 2018, cuando el club pagó 22 millones de euros al Porto por el lateral.

    Dalot, que también puede actuar como lateral izquierdo, tiene contrato en Manchester hasta 2028. El jugador de 27 años fue titular la temporada pasada y disputó 36 partidos oficiales (un gol, tres asistencias). Se espera que el club más laureado de Inglaterra quiera retenerlo y ofrecerle un nuevo contrato.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Parece que Pedro Porro le sale demasiado caro al Real Madrid

    Según el diario «As», la segunda opción de la Premier League es Pedro Porro, del Tottenham Hotspur. Sin embargo, el jugador de 26 años resulta caro. Al igual que Dalot, tiene contrato hasta 2028. Los Spurs, que luchan por no descender, pagaron 40 millones de euros al Sporting de Lisboa en 2023.

    La tercera opción sería mucho más barata: recurrir a la cantera. Los jóvenes internacionales Jesús Fortea (19) y David Jiménez (22) podrían cubrir ese puesto.

    Fortea, considerado un gran talento, podría fichar este verano por el Como 1907, mientras que Jiménez ya jugó cuatro partidos con el primer equipo del Real Madrid la pasada primavera.

  • Los fichajes más caros del Real Madrid:

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Jude BellinghamCentrocampistaBorussia Dortmund2023127 millones de euros
    Eden HazardCentrocampistaFC Chelsea2019120,8 millones de euros
    Gareth BaleDelanteroTottenham Hotspur2013101 millones de euros
    Cristiano RonaldoDelanteroManchester United200994 millones de euros
    Aurelien TchouameniCentrocampistaAS Mónaco202280 millones de euros
    Zinedine ZidaneCentrocampistaJuventus200177,5 millones de euros
    James RodríguezCentrocampistaAS Mónaco201475 millones de euros
    KakáCentrocampistaAC Milan200967 millones de euros
    Luka JovićDelanteroEintracht de Fráncfort201963 millones de euros
    Dean HuijsenDefensaAFC Bournemouth202462,5 millones de euros