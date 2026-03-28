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Llega la «segunda» convocatoria de Inglaterra para preparar el partido amistoso contra Japón, mientras que Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice y otros jugadores dan un impulso al equipo tras el aburrido empate contra Uruguay
Las estrellas clave refuerzan la concentración de los Tres Leones
El enfoque experimental de Tuchel durante el parón internacional de marzo entra en su segunda fase, tras la incorporación oficial de 11 jugadores veteranos a la convocatoria. El grupo, que incluye al emblemático delantero Kane y al dúo del Arsenal formado por Saka y Rice, quedó exento de la convocatoria inicial para gestionar su elevada carga de trabajo tras unas agotadoras campañas en sus respectivas ligas nacionales.
Las incorporaciones llegan en un momento crítico para los Tres Leones tras un descoordinado empate a 1-1 contra Uruguay en Wembley. Sin su núcleo de veteranos, una selección inglesa experimental tuvo dificultades para encontrar el ritmo, y acabó viendo cómo el gol inicial de Ben White era neutralizado por un penalti de Federico Valverde en los últimos minutos.
Tuchel explica la necesidad de descansar
El seleccionador de Inglaterra fue muy claro respecto a su decisión de escalonar la incorporación de sus jugadores más utilizados. Destacó que la salud a largo plazo de la plantilla era más importante que la necesidad inmediata de contar con una alineación al completo en el partido amistoso.
«No es ningún secreto. Los jugadores lo saben: son Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane y Bukayo Saka», explicó Tuchel la semana pasada.
«Todos estos chicos han jugado más de 3.500 minutos, algunos de ellos llegan a los 4.000. Más importante que el mero número de minutos es que algunos de ellos ya han jugado más que en toda la temporada pasada y aún queda mucho fútbol por delante. Todos estos jugadores han contribuido en septiembre, octubre y noviembre, así que se han ganado mi reconocimiento. Nos beneficiaremos de darles un respiro físico y mental».
Oportunidades para los jugadores suplentes
La ausencia de las estrellas titulares sirvió de oportunidad para que varios jugadores menos habituales se ganaran un puesto fijo en el equipo. El veterano defensa Harry Maguire volvió a la alineación, mientras que Dominic Calvert-Lewin y James Garner también disfrutaron de minutos de juego con el objetivo de impresionar a la nueva dirección técnica.
A pesar de no haber conseguido la victoria, Tuchel admitió que seguía satisfecho con el rendimiento de su equipo. Tras el partido, declaró: «Estoy totalmente de acuerdo con nuestro rendimiento. Me gustó cómo le dimos vida a la estructura. Lo intentamos una y otra vez, y creo que, en general, fuimos el mejor equipo. Teníamos muchos jugadores nuevos e hicimos muchos cambios, así que, teniendo todo eso en cuenta, estoy muy agradecido por la prueba y muy contento con el rendimiento».
Cuando se le preguntó qué jugadores habían dado un paso adelante en su lucha por un puesto en el equipo, Tuchel respondió: «Todos lo hicieron. Tengo que revisarlo, pero todos lo hicieron. Me gustó cómo jugamos. Sabíamos que era un rival difícil. [El seleccionador de Uruguay, Marcelo] Bielsa me dijo hace meses que vendría con su mejor equipo, que se lo tomaría muy en serio y que quizá no haría cambios. Éramos muy conscientes de ello. Así que creo que lo hicimos bien. Todos lo hicieron bien. Jugamos como un equipo y le dimos vida a la estructura. Me gustaron muchas cosas hoy».
- AFP
¿Y ahora qué?
Ahora que las 11 estrellas que habían descansado se incorporan a la concentración, se espera que Tuchel alinee un once mucho más cercano a su once ideal para el Mundial de 2026. El regreso de Rice aporta el enlace necesario entre la defensa, mientras que la presencia de jugadores como Kane y Saka probablemente aportará ese toque de eficacia que faltó durante el poco inspirador empate contra los uruguayos.