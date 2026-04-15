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«¡Llamar a la puerta no basta!»: Virgil van Dijk admite que «no se encuentra bien» tras la «merecida» victoria del PSG sobre el Liverpool en la Liga de Campeones
Van Dijk acepta la «merecida» eliminación de la competición europea
El capitán del Liverpool mostró su frustración tras ver cómo su equipo quedaba eliminado en Anfield. A pesar de un juego más intenso que en la ida de París, la derrota por 2-0 selló el 4-0 global a favor del equipo de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, autor de los dos goles, castigó a un Liverpool que falló en la puntería. Al analizar el partido, Van Dijk admitió la superioridad de los parisinos durante los 180 minutos.
«Es lo mínimo, ¿no?», dijo Van Dijk al preguntársele por el esfuerzo. «Es decepcionante quedar eliminados, pero el PSG mereció pasar. Llamar a la puerta no basta. Estoy decepcionado, pero esa es la realidad. El PSG mereció avanzar en ambos partidos».
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El «modo supervivencia» de Slot se queda corto
La eliminación del Liverpool parecía inevitable tras el colapso táctico en la ida del Parc des Princes, que Slot calificó como «modo de supervivencia». Aunque los Reds mejoraron en Anfield, no compensaron la diferencia de calidad. Generaron muchas ocasiones, pero la falta de puntería y un polémico penalti anulado impidieron poner en riesgo la ventaja global del PSG.
La eliminación pone fin a las aspiraciones de título del Liverpool esta temporada y ha dejado a la plantilla tocada anímicamente. Van Dijk admite que le cuesta digerir la derrota de cara al derbi de este fin de semana contra el Everton: «Debemos estar muy decepcionados ahora mismo, pero nos espera un partido importantísimo. Todos sabemos lo importante que es. Será un partido difícil, pero lo esperamos con ilusión. Ahora mismo, no estoy en un buen estado de ánimo porque hemos quedado eliminados de la Liga de Campeones».
Una lesión devastadora para Ekitike
La noche del Liverpool empeoró con la grave lesión de su delantero estrella, Hugo Ekitike. El jugador de 23 años, fichado este verano del Eintracht de Fráncfort, tuvo que ser retirado en camilla en la primera parte tras desplomarse sin contacto. Se informa que se ha roto el tendón de Aquiles, lo que lo mantendría de baja unos nueve meses.
Es un golpe duro para el francés, que llevaba 17 goles esta temporada. Tras el partido, Slot reconoció su preocupación: «No pintaba bien; ahora debemos esperar», declaró el técnico de los Reds.
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El derbi de Merseyside es una final.
Con la clasificación para la Liga de Campeones en el aire antes de visitar al Everton, Ryan Gravenberch afirmó que el equipo debe centrarse de nuevo. «¿Es aceptable quedar eliminados así? No», dijo el centrocampista a Ziggo Sport. «Es decepcionante, pero debemos recuperarnos porque el domingo tenemos otro partido».
La lucha por el top-4 sigue siendo la prioridad y los Reds no pueden permitirse otro tropiezo en la Premier. Con Ekitike lesionado y la Europa League finiquitada, Slot debe motivar al grupo para el último empujón liguero.