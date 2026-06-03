Eichhorn, joven promesa del Hertha de Berlín, dejará la capital este verano, pero su fichaje por el Allianz Arena ya no es posible. A pesar del interés del director deportivo del Bayern, Max Eberl, el club bávaro ha retirado su oferta, según Kicker. Aunque Eberl defendía el traspaso y mantenía contacto con el entorno del jugador, no hubo consenso en la directiva.

Desde enero, cuando los detractores del fichaje ganaron peso, el club debatió internamente y reafirmó su postura: prefiere potenciar su cantera antes que invertir una gran suma por el joven talento del Hertha.