Liverpool y Chelsea pujan por una joya del fútbol francés

Una joya francesa acapara la atención del mercado de fichajes de verano, en medio de una pugna entre los grandes de la Premier League, con Liverpool y Chelsea a la cabeza.

Tras la crisis entre Marruecos y Senegal, África cambia para siempre.

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella contra el Real Madrid.

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El PSG le arrebata un fichaje al Barcelona



El delantero del Bournemouth Elie Junior Crobé, de 19 años, ha marcado 10 goles en la liga este curso y ya se le considera una de las grandes promesas del fútbol europeo tras su decisivo tanto contra el Arsenal.

El joven francés, de 19 años, se impuso desde su llegada el pasado verano y ya suena como posible gran fichaje, tras la salida de varias estrellas.

¿Se repetirá la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal? Un experto jurídico zanja la polémica.

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