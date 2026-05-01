Liverpool podría esperar dos años más para ver a Florian Wirtz en su mejor nivel, según Arne Slot, quien destaca «la belleza» del fichaje de 116 millones de libras

Slot está convencido de que Wirtz mejorará a medida que se acerque a los 25 años y destacó su evolución desde su llegada el verano pasado.

«No solo lo espero, estoy 100 % seguro de que dará la talla [contra los seis mejores equipos]», declaró a los periodistas. «Ahora jugamos contra tres de ellos, así que hay oportunidades, pero su evolución en estos diez meses es clara y evidente. En el minuto 93 contra el Palace, ganó un saque de banda y lo mandó al ángulo superior. Hace ocho meses no estaba convencido de que pudiera hacerlo».

«Su mejora —ya era un jugador de élite— ha sido evidente y seguirá. El domingo cumple 23 años; los futbolistas alcanzan su pico a los 25 o 26, así que solo puede crecer. Eso demuestra la calidad de nuestros fichajes».