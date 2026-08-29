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Todo sobre apuestas en GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Liverpool está pagando de más por Bradley Barcola, pero fichar por el Liverpool ofrece al veloz francés la oportunidad de convertirse en una superestrella mundial: GOAL valora los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
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Chelsea
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D. Welbeck
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L. Delap
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Paris Saint-Germain
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Aston Villa
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Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
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A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres enormes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Probablemente, los campeones de Francia nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon allá por 2023. Barcola ha rendido a un gran nivel en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con las incorporaciones de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no será un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ha salido de la ecuación. Barcola quería un papel más importante que el PSG, sencillamente, no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuras ventanas de fichajes. En definitiva, era una decisión obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a haber entrado y salido constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque rinde mejor partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad endiablada y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una gran intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola aportará sin duda más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no se sabe si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y comentaristas se le echarán encima enseguida a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool vuelve a exponerse a las críticas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un equipo del PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tuvo fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia suficiente para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros (incluido Vitinha), pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que salga enchufado desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato. Nota: A-

    James Westwood

    • Anuncios
  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurarse un beneficio tan enorme por un jugador al que inicialmente ficharon por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es una jugada maestra del Chelsea. Resistirse a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras ahora fuera de sus cuentas de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma en su cesión al Bayern de Múnich el curso pasado. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta respondía a los intereses del Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejezca mal. También están reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar al Chelsea que Unai Emery lograra de repente sacar todo el potencial de Jackson. Aun así, el Chelsea siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por toda la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson, sencillamente, no vale para el Villa una cifra récord en la historia del club. Es un rematador tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que sustituye, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 partidos de liga con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí tiene una buena relación con Emery tras trabajar con el español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse lateralmente y generar superioridades en las bandas; no tendrá que quedar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, por lo que Jackson no quedará nunca aislado. Cuesta verle transformado en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería resurgir a medida que aumente su participación en el juego en movimiento. No es, eso sí, un fichaje que vaya a ilusionar de verdad a la afición del Villa otra vez, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error que el Villa no buscara más refuerzos ofensivos antes del cierre de mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top cinco. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de irregularidad y oportunidades limitadas en el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber conseguido un papel protagonista a las órdenes de un técnico que ya sacó antes la mejor versión de él. Emery entiende por completo las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y se sentirá más valorado desde el principio de lo que se sintió nunca en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea intimidante y no se le concederá paciencia alguna debido a su desorbitado precio. Si Jackson no empieza con buen pie, los problemas colectivos del Villa continuarán y el equipo de reclutamiento será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían pesarle, y mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le acompañó en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa le ofrece un entorno más estable y fútbol de Champions League, lo que da a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado en este momento de su carrera, pero el delantero senegalés debe demostrar ahora que ha aprendido de los errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cedido)

    Para el Manchester City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada procedente del Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Competir con la máquina de hacer goles Erling Haaland por un puesto en el once como delantero centro es una tarea poco envidiable para cualquier atacante, y probablemente el City considere que Marmoush no terminó de destacar cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo condicionada por sus inevitables minutos limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con Egipto para la Copa Africana de Naciones. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once titular y, con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush en propiedad el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplazan los citizens, porque quien llegue tendrá que conformarse con ser suplente. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de decisiones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni mucho menos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, mientras los Spurs siguen arrojando dinero a sus problemas después de haber coqueteado con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al conjunto del norte de Londres por una cantidad que acabará resultando desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham esperará que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, con minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League capaz de marcar goles cuando sea la referencia arriba, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y que podría ayudar al conjunto del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, Marmoush probablemente sienta que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa se desarrolló de la forma que muchos habrían esperado teniendo en cuenta que contaba con el importante obstáculo de Haaland cerrándole el camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer algo prematuro, no se le puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería contar con la expectativa de ser titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que tanto ha echado de menos el club desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para desembolsar dinero por él en primer lugar, pero necesitará empezar con buen pie para evitar chocar con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo, ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de efectivo inmediata podría ayudarle a hacer más movimientos antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20% de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta que se incluyó en la operación que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, con Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también muy vinculados con posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no era el perfil adecuado para su sistema, y el Chelsea ha optado sin contemplaciones por darle salida en lugar de permitir que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap acabó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025, Pedro, y no tenía sentido mantenerlo un año más. Nota: B+

    Para el Forest: Romper el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest se expondrá a una vergüenza pública y su margen futuro con el PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma física y de rendimiento durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire por donde se mire. Aun así, el Forest sí necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Tanto Igor Jesus como Chris Wood, de 35 años, estuvieron ineficaces en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a alta velocidad. También es un buen rematador con ambas piernas y tendrá hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Oliver Glasner obviamente cree en el potencial de Delap; de lo contrario, esta operación nunca se habría cerrado. La única cuestión es si puede soportar la enorme presión que tendrá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la aún incipiente carrera de Delap. Dejó pasar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino hacia la absoluta de Inglaterra. Ese delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich a sus espaldas en la campaña 2024-25 de la Premier League sigue ahí en algún sitio, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero llegará directamente como el hombre de referencia del Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para recuperar la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. Su Forest está preparado para practicar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, justo para lo que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a placer; la cuestión es si será capaz de aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar por completo los 50 millones de libras que pagó al Oporto por Gonzalez en enero de 2025 tiene bastante mérito, teniendo en cuenta el escaso impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca llegó a asentarse en un rol definido en Mánchester, y los fondos procedentes de su venta deberían ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de la fecha límite, el City se quedará muy corto de opciones en la medular. Gonzalez es el cuarto centrocampista sénior que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo puede contar en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de aportar cobertura y nunca daba menos del 100 por 100. Puede ser fácilmente una venta de la que el City termine arrepintiéndose pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus astronómicos precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez amortigua el golpe que supone perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para otro nuevo fichaje, Sean Steur, que sigue siendo muy inexperto a sus 18 años. Puede ejercer como organizador retrasado en el sistema del Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase capaz de romper líneas y a su impresionante tasa de recuperaciones altas, que fue la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos jugados (2,13). Como jugador fuerte físicamente, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar ser una compra inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que puedan esperar que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de interrupción que de creación y, por tanto, no ofrece ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. No es el fichaje transformador que el Newcastle necesita para volver a aspirar al top 6, pero debería servir en gran medida para evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en la alineación del Newcastle de Jaissle como miembro clave del equipo. Si logra arrastrar a las Urracas de vuelta hacia la zona alta de la tabla, la cotización de Gonzalez se disparará y será visto como un jugador especialista, en lugar de solo una buena opción de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle se encuentra en una fase de transición que, de forma natural, traerá consigo mucha frustración, y Gonzalez cargará con un peso mucho mayor sin los jugadores de clase mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, y no lo facilita en absoluto su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no tendrá mucho tiempo para adaptarse. Dicho eso, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al aumento sustancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro pago enorme. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se unió al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como su jugador de cantera más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el multimillonario traspaso del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación merecedora del premio al mejor jugador del partido contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires en verano. Sin embargo, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que previamente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Antes ya había ingresado mucho dinero por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que ocurrió con la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a los mejores talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente ninguna duda de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a La Roja hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor digno. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una buena cifra por un jugador de 30 años recuperado no hace mucho de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City ha pagado claramente de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, sigue siendo pedirle muchísimo a un futbolista de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte. Pero hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo más prometedor del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le podría haber venido bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, otra cuestión completamente distinta es si puede resolver de inmediato todos los problemas ya evidentes del City a las órdenes de Enzo Maresca... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una fe absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte por qué cambió su elegibilidad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las actuaciones sorprendentemente maduras de Bouaddi en Norteamérica son una buena señal de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le dará demasiado margen por culpa de su precio. Pero desde luego parece tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para soportar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El Brighton pudo haber sorprendido al pagar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un enorme beneficio apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha bajado desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al Manchester United mientras atravesaba una temporada de dos caras, y su entrenador, Fabian Hurzeler, creía que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una operación bastante buena para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma irregular. El club de la costa sur inevitablemente reinvertirá ese dinero en varias otras jóvenes joyas a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Manchester United: El United sentirá que su paciencia ha dado resultado. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cantidad en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volvería a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará realmente una operación a precio reducido en un verano en el que las cantidades se han inflado enormemente, dado que habría costado significativamente más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que aún estaba algo por pulir, con los mejores años de Baleba claramente todavía por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa de África, y mejoró mucho en la segunda mitad del curso pasado, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la fortaleza física y el empuje desde el centro del campo que el United ha echado tanto de menos este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición deberán darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es el fichaje soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su país natal, Camerún, hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativamente desconocido de 19 años y, más allá del bajón de la temporada pasada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, da la impresión de que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión en pretemporada, pero no cabe duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club con un jugador que prometió mucho y ofreció poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, una etapa que se saldó con un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero todavía queda mucho tiempo en este mercado para reinvertir ese enorme ingreso y además siguen contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual y discreto nivel del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era, más o menos, justificable como parte necesaria de la remodelación de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el norte entre bastidores. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecerlo. Hay que hacerse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cifra apenas 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho termine rindiendo y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta compasión por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos consideran inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no existiría, pero ahora se esperará del jugador de 22 años que rinda desde el primer día y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene la capacidad para acabar triunfando si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir a las órdenes del célebre experimentador Pep Guardiola en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro de los llamados 'Big Six', la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires al mudarse a Londres. Sin embargo, persiste la inquebrantable sensación de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría definir, para bien o para mal, su carrera al más alto nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste de todos modos. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, lo que resulta bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender en cierta medida por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como dejó patente su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible reemplazarlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua progresión de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente escaso de efectivos y de calidad en el centro del campo. ¡Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada! Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y el consejero delegado del Inter probablemente considere que Jones representa una operación muy interesante. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en la élite, todavía tiene solo 25 años y no hace tanto que rindió a un nivel lo bastante alto como para hacerse un hueco en la selección inglesa. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, es discutiblemente un jugador superior en el plano técnico, lo que significa que tiene muchas opciones de causar en Milán un impacto tan grande como el que el escocés ha tenido en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un muy necesario cambio de aires. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. No progresaba, su carrera se había frenado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un enfrentamiento con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verle brillar en la Serie A, que, por muchos méritos que tenga, está indudablemente uno o dos niveles por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en una fase de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una defensa bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Manchester United, mientras existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informa, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es central de formación, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de actuar en esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización, con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera dejó buenas sensaciones en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un reemplazo de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero afronta una auténtica batalla para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay ninguna garantía de que vaya a ser titular inicialmente como lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencia para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados aptos para volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia formada por titulares garantizados y sus llamados “finalizadores”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Toda una proeza! El City se las ha arreglado de algún modo para obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una candidatura al título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en no poca medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta también una primera campaña en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los títulos más importantes del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los mejores años de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría llegar a arrepentirse de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran calidad técnica y olfato de gol: está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus esperanzas de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un auténtico temor. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irremplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador desde atrás, Rodri impulsó el éxito del City bajo las órdenes de Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene una tarea enorme entre manos para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los títulos más importantes. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará acusando el golpe después de ver cómo su objetivo principal ficha por su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, ahora será mucho más difícil para los rivales atravesar al Barça en la fase de transición con Rodri apagando fuegos. Además, el jugador de 30 años debería poder adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la voz cantante. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo las órdenes de Guardiola. Este movimiento también podría permitir a Rodri recuperar su mejor nivel físico. Las lesiones graves han alterado la carrera del exjugador del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al contexto menos exigente físicamente de LaLiga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel de dictador todopoderoso en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido su mejor registro de siempre, con 21 tantos en todas las competiciones la pasada temporada, cuando el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba escaso de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una oportunidad mejor para hacer caja. El valor de Torres alcanzó un máximo histórico tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y además habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Quitarse también de encima su elevado salario ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más influyente para la plantilla de lo que Torres fue nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas de élite a nivel individual, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo un triunfo importante para el PSG. Además, Torres encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sustentado el éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabián Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que le daba el delantero portugués, especialmente en lo que se refiere a su inteligente movimiento en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones de renovación con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra ganar tres Champions League seguidas en la era moderna, mientras que el Barça no conquista la competición desde 2015, cuando era precisamente el que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente a la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin emergerá como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no engrandecerá su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápido de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber abandonado su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor posicionado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: Los Spurs han aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es una mala operación se mire por donde se mire. Sí, han evitado que recale en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Aun así, sí da la sensación de que era el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a su departamento médico la pasada temporada, y vio dos tarjetas rojas mientras los Spurs luchaban por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto atrás. Romero claramente quería salir, y las opciones de los Spurs de acometer una reconstrucción de verdad bajo las órdenes de Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido su deseo. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como el principal ancla de la defensa de tres de Simeone y trabaje para tapar las grietas que hicieron que encajara demasiados goles el curso pasado, al tiempo que aporta unas dotes de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar mucho al Atlético a cerrar la brecha con el Barcelona en la cima de LaLiga y, potencialmente, a aproximarse a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es además una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y en el Metropolitano las celebrarán de una forma en la que nunca lo hicieron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a ir hacia arriba con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League para Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. También tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Por eso, perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como admitió en la práctica Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su posesión más preciada. Esta es la brutal realidad financiera en la que vive desde hace tiempo y la esperanza es que el último gran talento salido de la factoría del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío que deja Godts, que, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha actuado con astucia manteniendo a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería aportar un relevo de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once del PSG, plagado de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente no haya ahora mismo un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y posiblemente ha gastado de más, sin recuperar gran cosa mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los bonus. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones de principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, tienen bien cubierta la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados creerán que Spence es una opción mejor que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para cubrir el evidente vacío en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al equipo en defensa y también tiene la versatilidad para cubrir al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) por él hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no contaba para Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó haciéndose un sitio en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, anteriormente en este mercado, y debería ayudar a su compañero de defensa a adaptarse de cara a lo que será una apasionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado exactamente todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero esta sigue siendo la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió tratando de mover la portería durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso importante tras rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición fuerte para negociar después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente una joven promesa de gran potencial por la que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre una segunda octava plaza consecutiva en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba claramente reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una opción señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un listón muy alto que igualar, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del mundo en su puesto. Hato mostró un buen nivel en el tramo final de la temporada pasada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá también de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando ascendió a La Liga después de que el ahora técnico del Liverpool Andoni Iraola lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, con iniciativa y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y jugando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, firma el fichaje soñado por uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los futbolistas mejor pagados del Barça, eso liberará espacio para que los campeones de Liga puedan inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de Liga a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Fue una oportunidad inesperada que tenían que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en varias zonas del campo. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet aún recuperando la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución provisional. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y en las últimas temporadas ha tenido problemas para convencer al más alto nivel. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa y de Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una ocasión de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles consecuencias si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para tapar la boca a sus detractores, con la intención de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la ferviente afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va al frente, que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca terminó de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante una etapa complicada para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que las ventas eran una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Hay defensores peores que Chalobah entre ellos, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte incalculable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de haber sido maltratado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues lleva tiempo intentando sacar tajada con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde impresionó, solo para repescarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la pasada temporada, y el hecho de que genere beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. Sorprendería poco verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa en el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve goles, y su cifra de cinco asistencias también fue la mejor del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante a base de carácter. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: Suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo título. Nota: Sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil y rivalizó con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear con regularidad por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suma su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes cumple realmente todos los requisitos para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le afectará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: Matrícula de honor

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Dar salida a Mastantuono cedido es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras unos problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano aún más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente menor. En el otro lado de la moneda, el Real Madrid puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven todavía más abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Fiorentina, que busca resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra al equipo de Fabio Grosso, y también versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y estará deseando demostrar que sus detractores se equivocan y regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado de fichajes. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro visto el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un cambio a la Serie A le permitirá hacerlo con margen y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el pasado verano tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho por haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que finalmente pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no pasó de ser el portero de las copas con Guardiola. Es una pena ver cómo otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo se marcha, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un fichaje tremendo para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será una de las sorpresas en la pelea por entrar en Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después de la incorporación del codiciado agente libre Harry Wilson y del prometedor defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, se sabía que el Newcastle admiraba al jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cifra a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento para Trafford de hacer vida lejos del Manchester City, donde por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de unirse al Leeds en lugar de a equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que fichaste hace solo un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue el motor de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su capacidad para progresar con el pase, al Leipzig le podría costar volver a los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya, y si Diomande rinde desde el primer día en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como cazatalentos de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero parece que esa es la única forma de cerrar a tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura por las bandas, con Rodrygo sin previsión de regresar hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para hacerse con el brasileño, pero Diomande actuó por la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja a la perfección en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, así como la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando por hacer, pero ha demostrado una capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganarle a equipos como el PSG y el Liverpool la firma de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para poner el broche a un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig desde el Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, al firmar 23 contribuciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años ya se había convertido en objetivo de una gran cantidad de clubes de élite europeos, pero probablemente seguía sin imaginar que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League con Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no logró ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la jerarquía del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también pareció mejor sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva desapareció y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla de tantos años de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, del que se informó que era de 400.000 £ por semana, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No lograr ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido durante mucho tiempo un objetivo de la Saudi Pro League, también es una atrocidad. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Los mejores años de Salah ya han quedado atrás a sus 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón esperarán recortar la distancia con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un traspaso soñado a coste cero que también debería elevar significativamente el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles de liga con el Trabzonspor, podrían pelear por el liderato y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio definitivo por ponerse por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo que resulta condenatorio dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera aparcado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo con el nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, llegando incluso a facilitar su salida al rescindir su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una parte importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza: el cotizado centrocampista defensivo maliense Mamadou Sangare, del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las dotes de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, muy ridiculizada, de intentar acaparar parte de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y actual seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todas las cualidades que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha carecido enormemente de todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el terreno de juego, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. No obstante, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el excapitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de más confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a inaugurar una nueva era también lejos del césped, mientras los Blues buscan reformar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cantidad significativa dada su falta de experiencia en la élite. Es la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco sumó seis participaciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador en la base como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una auténtica capacidad de penetración, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mayores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su campaña de consagración en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Parece poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez termina siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y la transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el imponente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, pese a que solo disputó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue, con mucha diferencia, su máximo goleador la temporada pasada y el tercer máximo goleador compartido de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a sus 35 años le ha surgido una oportunidad tan poco probable, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurarse un recambio de garantías, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien considerado, todavía de baja después de sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea por el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes basada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck aporta claramente todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar la plantilla. A pesar de tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan respetado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras rondas de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una última oportunidad de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues lo mantengan en la plantilla. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que fuera a recibir una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones tenía una tarea muy complicada para asegurarse un nuevo contrato, y el problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno, y que le dejó fuera 18 partidos, probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado un traspaso demasiado elevado. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso si llega como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo al convencer a Stones de firmar un contrato de dos años valorado, según se informa, en alrededor de 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es una especie de refugio para jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto una especie de golpe de efecto, después de que, según se informa, se adelantara a clubes como Chelsea y Arsenal para hacerse con la firma del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo es una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado un par de años su carrera al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en las semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace pagó solo 18 millones de libras por Lacroix al Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Dado su rendimiento como un defensa dominante y con buen manejo de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su intención de añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de las opciones que tenía en ese batiburrillo destacaba como solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han prometido más de lo que han dado, y sus futuros son inciertos por ello. En consecuencia, se ha informado de que los Blues incluso podrían ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente implicaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio suficientemente razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y además internacional absoluto con Francia, que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el campo. Incorporarlo junto a Colwill da de inmediato al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el futbolista de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras varias actuaciones de gran solidez en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest lamentará la salida de Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones (el Forest dice que la segunda), es una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que se echará de menos a Anderson en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado un enorme beneficio de este acuerdo con el City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un digno heredero al trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es que Nico Gonzalez o Matheus Nunes hayan terminado de convencer alguna vez en el papel de ‘6’. Anderson, sin embargo, tiene toda la pinta. Es un jugador ya contrastado en la Premier League que la temporada pasada acumuló más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y ni siquiera ha jugado aún en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha dejado claro que se le ha quedado pequeño el Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas del fútbol europeo. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse dado su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que los Blues habían permitido a Garnacho perderse los entrenamientos de pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cifra, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de las Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una preocupante falta de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas muy serias si no rinde mientras los Villans siguen obligados a comprarlo al final de la temporada, y además por lo que probablemente será una cifra elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma definitiva este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cifras. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, y Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que se arriesga a que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene facilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no rindieron al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un sitio libre en el once titular del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, ya que la afición de Villa Park está enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo el fútbol de la Champions League, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que llegó al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si estuviera jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración que los campeones de Bélgica hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho recorrido a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas tratará de reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, contribuyendo decisivamente a que el Brujas conquistara el título de liga y alcanzara las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parezca un precio razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero al menos de inicio debería ser una útil opción de rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, impulsado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedaba otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Está claro que Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha faltado regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima cera al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerles el mérito: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas que lo señalaban como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que lo convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de arrancar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría, por fin, hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un avance increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la polivalencia y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo profundamente remodelada este verano. En definitiva, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener un mejor escenario para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera marchado al Arsenal, campeón de la pasada temporada, sería una cosa. Sin embargo, el Villa acabó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que esperar, y aun así el vigente campeón de la Europa League fue absolutamente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por 8 millones de libras iniciales. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada en estos momentos, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal de la puja para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, con mucha gente esperando que un miembro del ‘bomb squad’ de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro bien podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de hacer obviamente un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones de “cold” en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es algo realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de la competencia. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar de una forma tan decidida y tan sigilosa. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso del acuerdo por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Por tanto, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que aún podía llegarle. Hace tiempo que se viene señalando a Tielemans como futuro jugador de uno de los grandes de la Premier League pero, tras cumplir 29 años en mayo, no parecía realmente que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y tampoco habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento gigantesco para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravillosa variedad de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando buenas sensaciones a menudo cuando sustituyó a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa hace que probablemente la operación fuera demasiado buena como para decir que no. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos presa del pánico en su intento de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience la pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que quienes toman las decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. Los Red Devils necesitan efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí han pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos escalones más por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja al Chelsea en busca de "regularidad en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con otros movimientos que probablemente llegarán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de por sí más minutos dado que su club, pronto exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool le recordó después brutalmente al Newcastle cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League arrebatándole a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente esto ni siquiera sea la puntilla final, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será despilfarrada. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sean señales de desesperación o muestras de ambición es algo debatible. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importe. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para fichar por uno de los equipos más potentes de Europa. En su lugar, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta los grandes de Inglaterra se vieron lógicamente frenados por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo cual es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y eso es un gran «si», quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un futbolista al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera poco margen de maniobra; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está ganando la reputación de cazar gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informa, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que probablemente es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, con 30 años, no es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de transición decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habría querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un fiel servidor del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si mantiene a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informa, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que ya estaba despertando el interés de varios clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por lo tanto, su salida no sorprende en absoluto. Lo verdaderamente chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la tan criticada directiva del club merece un crédito poco habitual. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra prueba más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un jugador que rendiría mejor en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como ya hemos visto con su interés por fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca del nivel de su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el Manchester United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y puede que eso no hubiera sucedido en otro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa lo fichara. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial antes de poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se ganara un nombre en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección marroquí muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari parece sin duda encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy inteligente para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, y no como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba de forma generalizada que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensa del Año de la Serie A 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería estar bien preparado para las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y a sus 21 años sigue estando verde, con solo una temporada decente de fútbol de élite a sus espaldas. Esto, por tanto, representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras por semana, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente no dudó en aprovechar la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haber sido convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave bajo el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa estarán encantados después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad de dinero tan ridícula por un jugador de rotación que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la pasada temporada. Conviene recordar que Ramos debía ser la respuesta al problema del PSG con el delantero centro, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Y tampoco ayuda el hecho de que siga a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los grandes equipos del fútbol mundial no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos algo claro desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao saldrá pronto de San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord para el club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece en realidad ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal alrededor de un delantero centro con un potencial real, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter presión de verdad a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y lo más importante es que ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estará encantado de haber generado una cantidad tan significativa por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirá esa cantidad en un recambio de gran potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, claramente en su radar en lo que sería un traspaso separado tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco anda corto de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido empujado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se diría que un acuerdo a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista algo en torno a los 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es famoso por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa con experiencia contrastada en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el tipo de combatividad y liderazgo que tanto le ha faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales junto al fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de aparentemente dejar claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, lo que daría al equipo una base defensiva firme mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de haber evitado la amenaza del descenso al final de la 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy considerable por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre pareció probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que el club tenía las manos atadas en lo que respecta al importe del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe sobre la mesa, pero además estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por un precio que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en tareas defensivas, el futbolista de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador empujando aparentemente para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de pasar por la famosa cantera de La Masia del Barcelona, acabó más tarde en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción general, con el Liverpool todavía supuestamente interesado en ir a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa se agotara en primer lugar. Si el Liverpool lo hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido sencillamente absurdo que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, al parecer de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Se supone, por tanto, que el Real Madrid le dará a Konate, objetivo a largo plazo, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo flojo que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador el pasado noviembre, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, con 27 años, probablemente aún no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución relativamente barata para una demarcación problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha pasado sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate, sin embargo, dista mucho de ser una solución de primer nivel, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápidamente dada la intensa presión que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado fichaje por el Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. Que sea capaz de hacerlo, no obstante, ni mucho menos está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el catalán le tenía tanta admiración e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola había esperado que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis obviamente no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán muchísimo de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo el Real Madrid ha incorporado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, un movimiento al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá incluso más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no había forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en uno de los superpoderes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desplazado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que sin duda afrontará con entusiasmo y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es intensa y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este movimiento resulta un tanto extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir generando pérdidas es un poco desconcertante. En su mejor versión, se puede defender que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que le hubiera costado sacar mucho más que eso en futuras ventanas por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también supone que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado fichaje de Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de fichajes de la primera parte del mercado con una incorporación sorprendente. El club ya hizo una fuerte inversión el verano pasado en un lateral izquierdo para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, que, según se informó, fue identificado como objetivo por su nuevo (viejo) entrenador. Un precio de 60 millones de euros es muy elevado para un equipo que ha adoptado una política bastante austera en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente de él el Real Madrid? Al menos, reúne los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real cuenta ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que en términos de salidas está claro que algo tendrá que moverse. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y ha fichado por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, después de quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que terminara en el Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente dando el sí de inmediato cuando llamó el Real Madrid. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje todavía más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego podría ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que finalmente llegue libre es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado a la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que, al parecer, los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de los que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una situación razonable de cara a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además de los Spurs, con la Juventus entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por ello, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede considerar ahora que el Tottenham es una opción más atractiva que en enero, dado que De Zerbi es indiscutiblemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

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    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque despilfarró por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su lamentable 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en posición de gastar mucho dinero en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con la estricta normativa financiera de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Cierto es que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera de una manera más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: El tipo de cosas con las que se sueña. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad, al que también apoyaba de niño, mientras que en un principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó lógicamente ante el precio exigido, y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrar en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle