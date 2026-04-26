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«Literalmente, solo tenía que ponerse en forma»: dura valoración del regreso de Paul Pogba tras su sanción por dopaje, ya que al exjugador del Manchester United le han dicho que «no es capaz de moverse por el campo» en el Mónaco
Una pesadilla para los deportistas en Mónaco
El regreso de Pogba al Mónaco prometía ser su redención, pero se desvanece. Desde su salida del Manchester United en 2022, sus segundos ciclos en el United y la Juventus, más una suspensión de 18 meses por dopaje que él niega, han sido decepciones constantes. A sus 33 años, lo mejor de Pogba podría haber quedado atrás: su primera temporada en la Costa Azul, marcada por las lesiones, se resume a 57 minutos en cinco partidos con el Mónaco, cuando la campaña llega a su fin.
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La cruda valoración de su declive
Los expertos creen que Pogba cambiará de equipo tras no destacar en Fontvieille en una etapa clave de su carrera. El especialista en fútbol francés Tom Williams explicó a MEN Sport por qué el que fuera fichaje más caro de la historia sufre en el Stade Louis II: «Sí, por desgracia». Así valoró su regreso tras dos años sin competir. «Por lo que hemos visto, es el mismo jugador: se mueve igual, conserva su autoridad y su destreza técnica; sigue lanzando pases diagonales de 60 yardas con precisión».
Simplemente ya no puede moverse por el campo como antes; apenas aguanta 20 minutos seguidos, y eso a pesar de que lleva meses dedicándose solo a ponerse en forma. No sé cuál es la solución a largo plazo, si la hay, pero cuesta creer que pueda recuperarse de forma duradera. Ha tenido casi nueve meses para intentarlo y no ha funcionado».
Aportaciones mínimas sobre el terreno de juego
La última aportación de Pogba se redujo a seis minutos desde el banquillo en el 2-2 del sábado en Toulouse. El centrocampista sustituyó a Simon Adingra con el 2-1 a favor, pero el equipo de Sébastien Pocognoli volvió a desmoronarse y cedió terreno en la lucha europea. Aunque su contrato vence en 2027, su continuidad más allá de esta temporada es dudosa.
Williams continuó: «Si el Mónaco hubiera previsto escenarios al inicio de la temporada, el rendimiento actual de Pogba sería la expectativa mínima». Las lesiones han sido lo peor, así que se puede hablar de una temporada fallida para Pogba».
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¿Qué nos depara el futuro?
Lo que se anunciaba como el renacimiento del antiguo hijo pródigo de Francia ha mostrado, en cambio, el paso del tiempo. A sus 33 años, otros centrocampistas creativos ya han adaptado su juego a lo que sus piernas ya no pueden hacer; a Pogba, por ahora, le bastaría con completar 90 minutos. La realidad es que el experimento del Mónaco “simplemente no ha funcionado”, y su futuro profesional se ve cada vez más incierto.