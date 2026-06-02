¡Listo para sustituir a José Mourinho! Marco Silva deja el Fulham por rumores de que reemplazará al «Special One», quien se va al Real Madrid, en el Benfica

A pesar del atractivo de sustituir a Mourinho, el entrenador saliente se mostró emocionado por dejar Londres y agradeció a la afición a través de la web oficial del Fulham. En una carta abierta, Silva declaró: «A nuestros aficionados: os pedí desde el primer día que estuviéramos juntos, y así ha sido durante cinco años. Hemos logrado mucho juntos. Nunca lo olvidaremos. El Fulham siempre estará en mi corazón y, tarde o temprano, volveré a Craven Cottage». El presidente Shahid Khan añadió: «Marco Silva deja nuestro club con mi agradecimiento y mis mejores deseos. Hemos sido una excelente pareja durante cinco temporadas, pero el cambio es inevitable en este deporte y nos hemos preparado para este momento».