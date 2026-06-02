Getty Images Sport
Traducido por
¡Listo para sustituir a José Mourinho! Marco Silva deja el Fulham por rumores de que reemplazará al «Special One», quien se va al Real Madrid, en el Benfica
El Fulham confirma la marcha en medio del efecto dominó de Mourinho
El Fulham confirmó mediante un comunicado oficial que Marco Silva dejará el cargo de entrenador este verano. El técnico, de 48 años, se va tras cinco años de éxitos que lo sitúan como el tercer entrenador con más tiempo en la Premier. Su salida se produce justo antes de la llegada de Mourinho, quien deja el Benfica para regresar al Real Madrid, inmerso en una crisis tras dos temporadas sin títulos.
- Getty Images Sport
La crisis del Real Madrid provoca el regreso del «Special One»
El Real Madrid vivió un periodo turbulento que facilitó el regreso de Mourinho. En pocos meses, Carlo Ancelotti se marchó al terminar la temporada 2024-25 y Xabi Alonso fue destituido tras media campaña. El interino Álvaro Arbeloa renunció, lo que allanó el camino para que el “Special One” iniciara su segunda etapa en el Bernabéu. Para llenar el vacío dejado en Lisboa, el Benfica alcanzó un acuerdo verbal con Silva. El gigante portugués le ofreció al exentrenador del Everton un contrato de 4 millones de libras al año (5 millones de dólares), fichándolo pese a que el Fulham le ofrecía el doble.
Una emotiva despedida desde Craven Cottage
A pesar del atractivo de sustituir a Mourinho, el entrenador saliente se mostró emocionado por dejar Londres y agradeció a la afición a través de la web oficial del Fulham. En una carta abierta, Silva declaró: «A nuestros aficionados: os pedí desde el primer día que estuviéramos juntos, y así ha sido durante cinco años. Hemos logrado mucho juntos. Nunca lo olvidaremos. El Fulham siempre estará en mi corazón y, tarde o temprano, volveré a Craven Cottage». El presidente Shahid Khan añadió: «Marco Silva deja nuestro club con mi agradecimiento y mis mejores deseos. Hemos sido una excelente pareja durante cinco temporadas, pero el cambio es inevitable en este deporte y nos hemos preparado para este momento».
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Mourinho y Silva?
Si regresa a Portugal, Silva volverá a entrenar en la Primeira Liga tras once años ausente. Su primer reto será guiar al Benfica en la segunda ronda de clasificación de la Europa League. Mientras, Mourinho debe calmar de inmediato el vestuario fracturado del Real Madrid y recuperar el dominio nacional y europeo la próxima temporada.