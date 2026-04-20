Vitinha se perderá con certeza los próximos dos partidos de Liga del París Saint-Germain: contra el FC Nantes (miércoles, 19:00 h) y ante el SCO Angers (sábado, 19:00 h). Después, el conjunto francés visitará al FC Bayern Múnich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones (28 de abril).

El centrocampista se torció el pie derecho tras un salto contra el Lyon y tuvo que retirarse.