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Lionel Scaloni confía en que Lionel Messi alcance los 1.000 goles en su carrera e insiste en que el capitán de Argentina tiene las «ganas» necesarias para su última campaña en el Mundial
Más magia de Messi a la vista
Tras la contundente victoria de Argentina por 5-0 sobre Zambia en La Bombonera, en la que Messi marcó un gol y dio una asistencia, la atención tras el partido se centró rápidamente en el futuro del emblemático capitán del equipo. Scaloni no dudó en pronosticar hitos sin precedentes para el jugador de 38 años, al tiempo que dejó clara su postura respecto al próximo torneo norteamericano.
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Messi, a punto de alcanzar un hito histórico
Aunque Cristiano Ronaldo lidera actualmente la carrera hacia los mil goles en Arabia Saudí, Scaloni sigue confiando en la capacidad de su capitán para unirse a él en ese exclusivo club. Al referirse a las posibilidades de que Messi, que actualmente suma 913 goles en su carrera, alcance ese hito tan importante, el seleccionador señaló: «Podría llegar a los 1.000 goles, habrá que ver cuánto tiempo más sigue jugando. La cuestión es que tiene que querer seguir adelante. Espero que lo haga, porque es feliz en el campo y todos queremos verlo. Un año marcó más de 90 goles; puede conseguirlo».
Más allá de los récords individuales, la atención se centró en si el ocho veces ganador del Balón de Oro ayudará a Argentina a defender su título en el Mundial de 2026. Scaloni añadió: «Será un privilegio si Leo decide jugar en el Mundial. Todos queremos que lo disfrute y le estamos ayudando a sentirse bien. Él quiere lo mismo que nosotros; ahora está más relajado porque ya ha ganado un Mundial. Su deseo de estar allí y compartirlo está ahí; ya veremos qué decide hacer y le apoyaremos».
Despedida de Otamendi
Se prevé que la victoria sobre Zambia sea el último partido internacional de Messi en su país. También supuso un momento emotivo para el veterano defensa Nicolás Otamendi, quien ha confirmado que se retirará de la selección argentina tras el Mundial. Además, Messi cedió a Otamendi la responsabilidad de lanzar los penaltis durante el partido, lo que le permitió despedirse en La Bombonera con un gol poco habitual.
Sin embargo, la estrella del Benfica está decidido a añadir un último título a su palmarés antes de retirarse definitivamente, inspirado por su capitán. «El Mundial aún está por llegar, y vamos a competir y defender el título. Como dijo una vez Leo (Messi), la gente debe creer porque tenemos lo que hace falta», declaró Otamendi tras el partido.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Argentina?
El Mundial de 2026 supone un enorme reto para los actuales campeones, que se enfrentarán a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Ahora que Messi se encuentra más relajado tras su triunfo de 2022, la atención se centra en disfrutar y en el éxito colectivo, aunque la búsqueda de los 1.000 goles constituirá sin duda un interesante aliciente para los seguidores de la estrella del Inter Miami en todo el mundo.