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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los Roger Federer y Rafael Nadal del fútbol, mientras Thierry Henry evita elegir un «GOAT» definitivo
Un vínculo inquebrantable de grandeza
En declaraciones a «Marca» durante un acto en Londres, Henry ofreció una nueva perspectiva sobre la eterna rivalidad entre Messi y Ronaldo. Presionado para elegir un ganador definitivo, el exdelantero del Barcelona afirmó que compararlos es un error. «Es un error. ¿Por qué separarlos si se puede disfrutar de ambos?», explicó. “Claro, jugué con Leo y lo prefiero por cariño, pero nunca iré en contra de Cristiano. Ambos están en la luna del fútbol: son de otro planeta y se han impulsado mutuamente, como Nadal y Federer, o Prost y Senna. Cris y Leo están fuera de competencia”.
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Desafiando al tiempo al más alto nivel
Más allá de su talento, el francés destacó la resistencia del dúo en la cima del fútbol. «No son normales», dijo Henry. «No se trata solo de estar siempre en la cima, de sus goles o récords... Lo que más admiro es su longevidad. Para lograrla hay que comer bien, evitar las fiestas, pasar tiempo en familia, entrenar duro y trabajar más que nadie. Su forma de vivir es digna de admiración».
Un duopolio estadístico sin parangón en la historia
Sus cifras son asombrosas y conforman un duopolio sin precedentes. El maestro argentino tiene ocho Balones de Oro, cuatro The Best de la FIFA, diez Ligas, cuatro Champions y el Mundial 2022. Por su parte, el portugués suma cinco Balones de Oro, tres The Best y cinco Champions, y ha ganado ligas en Inglaterra, España e Italia, además de llevar a Portugal a la Euro 2016.
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Se acerca el capítulo final
A punto de retirarse, Ronaldo busca su Mundial y los 1000 goles, mientras Messi aspira a un segundo título con Argentina.