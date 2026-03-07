AFP
Lionel Messi y compañía defendidos por el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, tras su polémica visita a la Casa Blanca y su reunión con Donald Trump
Mascherano aborda el ruido político
El viaje del Inter Miami a Washington D.C. tenía como objetivo celebrar su éxito en la MLS Cup 2025, pero la visita al Salón Este se convirtió rápidamente en un foco de debate en las redes sociales. A medida que circulaban las fotos de Lionel Messi y sus compañeros junto al presidente Trump, los Herons se vieron envueltos en una tormenta mediática ajena al deporte.
El equipo de Mascherano derrotó al Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final de la MLS Cup gracias a un gol en propia puerta de Edier Ocampo y a los tantos de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, ambos creados gracias a las asistencias de Messi.
«Siguiendo el protocolo del campeonato»
Durante una rueda de prensa celebrada el viernes a través de Zoom, Mascherano se vio obligado a explicar la imagen que había dado la reunión. El entrenador argentino mantuvo la calma e intentó desviar la atención hacia las obligaciones deportivas de su equipo, al tiempo que reconocía el interés mundial que había suscitado el evento.
«Pensé que íbamos a hablar de fútbol», dijo Mascherano, según cita el Miami Herald. «Cumplimos con un protocolo que es una tradición para los equipos campeones que vienen a la Casa Blanca. Se planeó hace mucho tiempo para la semana en que jugaríamos aquí en Washington. Estuvimos allí unas horas, pudimos ver un poco la Casa Blanca, no mucho, lo que pudimos. El contacto con el presidente Trump fue lo que se vio en la televisión, nada más».
La química del equipo en medio de un circo ambulante
Mientras que los críticos se han centrado en la política, Mascherano ha destacado que el exigente calendario de viajes, que incluye los cinco primeros partidos fuera de casa en todas las competiciones al comienzo de la temporada, ha sido en realidad una herramienta para fortalecer los lazos del equipo. Él cree que el tiempo que han pasado lejos de Florida ha reforzado la determinación colectiva tanto de los jugadores veteranos como de los jóvenes.
«Somos lo suficientemente maduros como para entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra», añadió. «Sabíamos que el comienzo de la temporada de liga sería complicado por tener que jugar los cinco primeros partidos fuera de casa. La visita a la Casa Blanca se planeó hace entre un mes y medio y dos meses. Quizás el viaje a Puerto Rico nos entorpeció un poco, porque se suponía que era en la pretemporada, pero teníamos que cumplir con la obligación. Sin embargo, la realidad es que, aparte de ayer, que no tiene nada que ver con nuestra faceta deportiva, el resto son viajes.
Prefiero ver los viajes como algo positivo porque los jugadores están más juntos; podemos compartir más cosas que en el día a día en Miami no podemos hacer. Eso nos ayuda a tener un buen ambiente dentro del equipo y, al fin y al cabo, si podemos aprovecharlo, será muy bueno. Sabemos que no solo estas dos últimas semanas, sino también las dos próximas serán iguales, con muchos viajes, salvo el partido de vuelta contra Nashville en la Conca Champions, pero intentamos ir partido a partido. Mañana es una gran oportunidad para seguir creciendo como equipo y aprovechar el buen resultado que obtuvimos en Orlando y seguir sumando puntos en la temporada».
Una cita con Washington D. C. y la marca de los 900 goles
El Inter Miami busca mantener su racha frente al D.C. United en el M&T Bank Stadium este fin de semana. Tras una contundente victoria por 4-2 sobre el Orlando City, los Herons ocupan ahora el séptimo puesto de la Conferencia Este con tres puntos en dos partidos.
La atención sigue centrada en Messi, que ha marcado 898 goles en su brillante carrera como profesional. Dos más le permitirían unirse a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en activo que han alcanzado la marca de los 900 goles.
