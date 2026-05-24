Messi ya no es solo un titán sobre el terreno de juego; se ha convertido oficialmente en multimillonario. Según Bloomberg, el jugador de 38 años ha ganado más de 700 millones de dólares (521 millones de libras) en salarios y bonificaciones desde 2007. Después de impuestos, inversiones y patrocinios, su patrimonio supera los 1000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Este logro sitúa al capitán del Inter de Miami junto a Ronaldo, quien fue el primer futbolista en alcanzar esta cifra tras fichar por el Al-Nassr saudí en 2023. Mientras la marca de Ronaldo se ha construido con una maquinaria de marketing extravagante, el ascenso de Messi a una fortuna de diez cifras ha sido constante, guiado por su familia y por alianzas estratégicas en Estados Unidos y Europa.