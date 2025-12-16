'Lionel Messi me hace llorar' - El candidato a la presidencia de Newell's Old Boys explica lo que debe suceder para que el astro de Inter Miami se reincorpore al club de su infancia

Newell's, sin embargo, se aferra a la esperanza de traer a un hijo pródigo a casa. Habiendo evitado por poco el descenso en la campaña de 2025, se están preparando para llevar a cabo otra ronda de votaciones presidenciales.

Uno de los temas que están siendo discutidos por varios candidatos es el de Messi y si realmente podría regresar a Rosario. Guillermo Munoz le dijo a TNT Sports cuando le preguntaron sobre ese tema: “Primero tenemos que ver si Messi tiene ganas de vincularse con Newell's.”

Continuó hablando sobre los rumores de la transferencia de Messi, señalando que Old Boys no desperdiciará energía y fondos persiguiendo un sueño imposible: “Puedo realmente querer que Messi venga, pero no es suficiente con solo decir, 'algún día, algún día.' Veo a Messi y me hace llorar. Pero eso no significa que esté por encima del club en absoluto.”

El compañero de Messi en la victoria de la Copa del Mundo, Diego Maradona, tuvo un breve paso por Newell's cuando regresó a Argentina desde Europa, mientras que el ex entrenador de Barcelona e Inter Miami, Tata Martino, también ha retomado pasos hacia un club con el que tuvo tres períodos como jugador.

Sobre las posibilidades de que Messi siga ese camino, Munoz agregó: “Un día, Maradona dijo: ‘Voy a jugar en Newell's’. Un día Tata Martino dijo: ‘Voy a echar una mano en Newell's. Messi no tiene compromiso ni obligación con Newell's. Pero si realmente quiere venir, tendría que decirlo.”