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Lionel Messi hace realidad el sueño de la estrella de Fórmula 1 Franco Colapinto, después de que el piloto de Alpine le regalara un casco firmado
Una conexión a nivel nacional
El encuentro entre ambos argentinos ocurrió en las instalaciones de entrenamiento de Miami, después de que Colapinto revelara durante un partido de exhibición en Buenos Aires que solo deseaba conocer a Messi. Acompañados por Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la selección, compartieron un momento de calma lejos de los focos. Este encuentro se produce tras un gesto en junio de 2025, cuando el piloto de 22 años regaló uno de sus cascos firmados al capitán del Miami.
Soñando con Leo
Al recordar el encuentro, Colapinto destacó la intimidad de la charla, que permitió a los deportistas conectar sin presión de medios ni marketing.
En declaraciones a Motorsport.com, dijo: «Fue un momento muy especial. Era algo con lo que había soñado toda mi vida. Si le preguntas a cualquier argentino a quién quiere conocer, es a Leo. Yo tuve la oportunidad».
«Un momento muy especial»
El piloto de Alpine, aficionado del Boca Juniors, disfrutó de un rato distendido con el ocho veces ganador del Balón de Oro. «Llevaba mucho tiempo deseando conocerlo y por fin tuve la oportunidad. Sin cámaras ni marketing, solo nosotros tres charlando. Fue una conversación personal y muy especial; siempre había soñado con conocerlo y que me dedicara su tiempo».
- AFP
Las carreras vuelven a Miami
La Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Miami tras cinco semanas de pausa por las cancelaciones en Arabia Saudí y Baréin. Colapinto es decimosexto en la clasificación, a 14 puntos de su compañero Pierre Gasly. El joven argentino confía en que el encuentro con su héroe nacional le dé impulso para mejorar su rendimiento en el exigente circuito urbano de Florida.