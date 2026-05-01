Lionel Messi hace realidad el sueño de la estrella de Fórmula 1 Franco Colapinto, después de que el piloto de Alpine le regalara un casco firmado

Al recordar el encuentro, Colapinto destacó la intimidad de la charla, que permitió a los deportistas conectar sin presión de medios ni marketing.

En declaraciones a Motorsport.com, dijo: «Fue un momento muy especial. Era algo con lo que había soñado toda mi vida. Si le preguntas a cualquier argentino a quién quiere conocer, es a Leo. Yo tuve la oportunidad».