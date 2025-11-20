Lionel Messi hace la promesa de 'volveremos' después de ser coronado como el 'jugador más querido en la historia del Barcelona'
Récord de Messi en el Barcelona: Goles y trofeos importantes
Messi estuvo recientemente en esa parte del mundo cuando realizó una visita secreta al Camp Nou, mientras ese icónico estadio se prepara para abrir nuevamente sus puertas tras un impresionante proyecto de remodelación.
El ganador de ocho Balones de Oro, Messi, se convirtió en un ícono global al pisar ese césped - registrando 672 goles en 778 apariciones. Ganó 10 títulos de La Liga y cuatro Ligas de Campeones con el Blaugrana - lo que lo ayudó a convertirse en el jugador más laureado de la historia.
Estado de GOAT: Messi rechaza a Cruyff y Ronaldinho
Ha sido nombrado el GOAT por los aficionados del Barça - superando a competidores como Johan Cruyff, Ronaldinho, Xavi y Andrés Iniesta. Messi dijo al ser presentado con ese premio por SPORT: “Este premio es muy especial por lo que representa y de dónde viene. Hemos pasado por mucho juntos, tanto bueno como no tan bueno, pero eso es normal porque no todo en una carrera es perfecto. Este es mi hogar, mi lugar, y mi gente.”
Regreso a casa: Messi y Antonela tienen la intención de vivir en Barcelona nuevamente
Messi sigue siendo intocable a los ojos de muchos seguidores del Barcelona, incluso de aquellos de la generación más joven que no llegó a verlo mucho antes de que se tomara una emotiva despedida cuando se dirigía al Paris Saint-Germain en 2021.
Parece no haber fin a ese romance deportivo, a pesar de que el delantero sudamericano ahora juega a miles de millas de distancia en la MLS con el Inter Miami. Los caminos se cruzarán de nuevo en algún momento.
Messi reiteró al discutir sus planes futuros, habiendo admitido ya que él y su esposa Antonela tienen la intención de establecerse nuevamente en Barcelona una vez que sus días como jugador hayan terminado: “Obviamente, voy a volver. Voy a estar en el estadio como cualquier otro aficionado, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más. Por ahora, estaré aquí [Miami] por unos años más, muy probablemente, pero volveremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar, mi hogar. Lo extrañamos mucho, así que volveremos allí.”
Messi añadió sobre su conexión inquebrantable con Barcelona, después de haber visto un video en el que los aficionados le agradecían por su contribución a la causa colectiva: “La verdad es que hemos pasado por mucho juntos, bueno y no tan bueno, lo cual es normal en una carrera de tantos años; no todo es color de rosa, y pasas por momentos difíciles. Pero bueno, es mi hogar, mi lugar, mi gente. Me hubiera gustado pasar toda mi carrera allí sin tener que ir a otro club. Y… bueno, haber jugado solo allí en Europa.”
Regreso jugando: Se considera poco probable el préstamo desde la MLS.
Continuó diciendo sobre su llegada al PSG cuando se hizo evidente que el Barça no tenía los fondos para establecer un nuevo contrato: “Desafortunadamente, las cosas resultaron de manera diferente, pero siempre tendré recuerdos de por vida de todos los momentos que compartimos. Y, bueno, estoy agradecido por eso. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en Barcelona,
desde que estuve en el estadio. Tuve que dejar el club sin aficionados debido a la pandemia, así que también fue un año inusual. Y, bueno, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, también tengo un afecto muy especial por todos allí.”
Las conversaciones sobre un posible regreso de Messi a Barcelona se han calmado por ahora, con un sorprendente acuerdo de cesión durante la temporada baja de la MLS considerado poco probable. Se ha comprometido con un nuevo contrato de tres años en el sur de Florida que lo llevará hasta 2028. A los 38 años de edad, se espera que forme parte de la defensa del título de la Copa del Mundo de Argentina en el verano de 2026.