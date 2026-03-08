«¡Lionel Messi es demasiado!» - Presnel Kimpembe explica por qué su «loco» excompañero del PSG está por encima de Cristiano Ronaldo

El defensa central francés Kimpembe ha dado su opinión sobre la larga rivalidad entre los dos iconos del fútbol. Tras compartir vestuario con Messi en el Parque de los Príncipes entre 2021 y 2023, fue testigo de primera mano de su genio diario.

Al recordar el momento en que se enteró de que el delantero se marchaba a París, Kimpembe admitió que la noticia causó conmoción en la plantilla. Lo confesó abiertamente en el canal de YouTube de Just Riadh: «¿La llegada de Leo Messi al PSG? Una locura... una locura... Estaba como loco. Cuando llega al PSG, te sientes muy feliz. Te dices a ti mismo: "El mejor jugador del mundo está en mi equipo"».